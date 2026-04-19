Yoshimar Yotún explicó por qué Sporting Cristal mejoró con Zé Ricardo a diferencia de Paulo Autuori

Sporting Cristal consiguió un triunfo muy valioso frente a UTC de Cajamarca. Si bien todavía están lejos de los primeros lugares del Torneo Apertura 2026, esta clase de resultados llenan de confianza a un grupo que venía generando diversas críticas en semanas pasadas. A raíz de ello es que Yoshimar Yotún explicó un poco las diferencias de hoy en día con Zé Ricardo en relación a Paulo Autuori.

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Recordando que Zé Ricardo acaba de disputar su tercer partido al mando de Sporting Cristal, en donde por cierto consiguió 2 triunfos y 1 derrota contando Liga 1 y Copa Libertadores 2026, se nota un juego distinto del equipo y como que los jugadores captaron rápido la idea que pretende. Esta situación revela que con Paulo Autuori ya no había cierto entendimiento de lo que realmente quería.

“Sporting Cristal siempre se caracteriza por jugar. Seguro ustedes los periodistas lo ven diferente porque es otro técnico, otro estilo y por ahí hay movimientos que no hacíamos antes que los hacemos ahora. No es necesariamente porque cambiamos de entrenador, sino porque es un estilo de cada entrenador“; detalló Yoshimar Yotún en charla con ‘L1 MAX‘ luego del triunfo 3-2 ante UTC.

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Fuente: Sporting Cristal.

Respecto a volver a ganar en el Estadio Alberto Gallardo y al desempeño del equipo el día de hoy, el capitán de Sporting Cristal detalló lo siguiente: “Creo que en los últimos partidos se nos complicó un poco de local, pero creo que el equipo por momentos sintió la doble competencia. Creo que es muy normal, así que es importante ganar y seguir sumando para poder acercarnos a los primeros lugares. Feliz por eso y que la gente tenga un hermoso domingo“.

Las diferencias marcadas de Zé Ricardo y Paulo Autuori en el juego de Sporting Cristal

Si bien pueden darse distintos movimientos en el juego de acuerdo a lo que pretende como estilo cada entrenador, tal y como recientemente lo expresó Yoshimar Yotún, existen algunas modificaciones tácticas que generan diferencia en lo que quiere Zé Ricardo con respecto a lo que en su momento intentó un Paulo Autuori que con el pasar del tiempo perdió total consenso en la hinchada.

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Zé Ricardo llegó a Sporting Cristal y armó un sistema 4-4-2 con mucho más resguardo por las bandas, un aspecto distinto a lo que hacía Paulo Autuori que prácticamente tenía dos laterales que atacaban mucho y perdían demasiado espacio en el retroceso en defensa. Por ejemplo, ante Cerro Porteño y Palmeiras por la Copa Libertadores 2026, los celestes no padecieron y fueron equilibrados.

Fuente: Sporting Cristal.

Además, tener dos delanteros invita a que uno de ellos pueda sentirse más cómodo en los movimientos y ya vimos que Felipe Vizeu está respondiendo mejor que antes. Eso sí, hoy vimos que Sporting Cristal alineó un sistema 4-3-3 y no la pasó muy bien en el primer tiempo ante UTC, así que puede ser un indicio para que Zé Ricardo mantenga su primera idea y vuelva a cambiar.

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Fuente: A Presión.

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