Jorge Fossati reveló si Sporting Cristal lo contactó para reemplazar a Paulo Autuori: “No me gusta ponerme difícil”

Si bien Sporting Cristal atraviesa una nueva etapa ahora que Zé Ricardo es el entrenador y que pudo debutar de la mejor manera venciendo a Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026, recientemente se pudo conocer si la historia de los rimenses pudo haber sido distinta con la posibilidad de que Jorge Fossati haya llegado como reemplazante de Paulo Autuori.

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Fuente: Getty Images.

Como bien sabemos, Paulo Autuori dejó de ser director técnico de Sporting Cristal hace algunas semanas y ante dicha situación es que varios nombres sonaron como candidatos. Uno de los rumoreo como opción fue Jorge Fossati y el mismo estratega confesó lo que realmente ocurrió, dando una respuesta negativa y totalmente tajante en que no recibió ninguna comunicación.

“No, no. Por lo menos a mí de Cristal no me llamó nadie. ¿Si hubiera escuchado hubiera aceptado? No es que me guste ponerme difícil. Soy un ser muy franco y digo las cosas como las pienso. Yo con los códigos que manejo, tal vez muy antiguos, me parece que eso no es otra forma que ofrecerse. Y nunca me gustó ofrecerme en ningún lado“; confesó Jorge Fossati en el programa ‘Modo Fútbol‘.

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De esta manera, queda totalmente comprobado que en ningún momento se dio un acercamiento ni nada por el estilo entre la directiva de Sporting Cristal y el entorno cercano de Jorge Fossati, solo se trataron de puros rumores. Eso sí, el estratega uruguayo dejó entrever que no necesariamente hubiera dicho que no ante una eventual propuesta, además de que tampoco se pondría muy exquisito.

El nuevo proceso de Sporting Cristal al mando del brasileño Zé Ricardo

Luego de la salida de Paulo Autuori y de rumores de diversos candidatos que habían sonado para tomar el mando de Sporting Cristal, finalmente fue Zé Ricardo quien llegó al equipo rimense cuando prácticamente nadie tenía su nombre en carpeta. El brasileño de 54 años, conocido en su país y que a la vez habría tenido cercanía con el comando técnico anterior, fue el gran elegido.

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Zé Ricardo tuvo su estreno el pasado miércoles 8 de abril frente a Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El triunfo por 1-0 con gol de Felipe Vizeu descomprimió mucho el mal ambiente que se vivía en el equipo, además de las duras críticas de los hinchas, y ahora tienen varios días para preparar el siguiente objetivo que será visitar a Palmeiras en Sao Paulo.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Jorge Fossati desmintió cualquier acercamiento con Sporting Cristal tras la salida de Paulo Autuori.

desmintió cualquier acercamiento con tras la salida de Paulo Autuori. El estratega uruguayo criticó los rumores de su llegada, calificándolos como una forma de “ofrecerse” que no va con sus códigos.

Zé Ricardo debutó con éxito el 8 de abril venciendo 1-0 a Cerro Porteño por la Copa Libertadores.