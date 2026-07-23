Roberto Mosquera responsabilizó al campo de juego del Estadio Nacional tras el Sporting Cristal vs. Bragantino

Sporting Cristal no pasó del empate sin goles, contra Bragantino. Roberto Mosquera explicó a su manera, por qué se pudo haber dado todo esto.

Sporting Cristal y Red Bull Bragantino no se sacaron ventaja y empataron 0-0 en un disputado encuentro por la Copa Sudamericana. Aunque el trámite fue intenso, la falta de precisión en los metros finales impidió que la hinchada celeste celebrara un triunfo en casa.

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Sin embargo, la mayor polémica estalló tras el pitazo final en la conferencia de prensa. El director técnico rimense, Roberto Mosquera, arremetió con dureza contra el mal estado del terreno de juego del Estadio Nacional.

Así terminó el Sporting Cristal vs. Bragantino. (Foto: X).

La denuncia por el mal estado de la cancha

El estratega reveló incluso que la directiva solicitó el campo días antes para entrenar por ser locales, pero la petición fue rechazada.

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“Es una pena la cancha, totalmente desmoralizado cuando vimos la cancha, nosotros pedimos la cancha para entrenar porque somos locales y no nos la dieron y ahora sé por qué, no la dieron porque está terrible”.

Durante los noventa minutos, la incomodidad de los futbolistas fue evidente debido a los constantes resbalones y al pique irregular del balón. Ante esto, Mosquera cuestionó que el recinto deportivo sea priorizado para espectáculos musicales por encima del fútbol internacional.

“Ahora es para eventos de música y tenemos que presentar esta cancha. Estos partidos se ven en todo Sudamérica y es avergonzante. Nos ven como un país que no sabe manejar los tiempos, que los estadios lo hacen solo para que cante tal o cual y nos olvidamos que el Estadio Nacional es para jugar al fútbol”.

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Sin excusas habla Roberto Mosquera

A pesar del malestar, el técnico aclaró que sus reclamos no eran un pretexto por la falta de gol de su equipo. Aseguró entender la tristeza del público, pero destacó la actitud del plantel de cara a los próximos objetivos.

“La cancha deteriorada, unos se resbalaban, no estoy pidiendo disculpas por los goles que no hicimos. La hinchada se fue triste por no ganar pero, por otro lado, sabe que estamos dando un paso más hacia el Cristal que todos quieren ver”.

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¿Cuándo se jugará el Bragantino vs. Sporting Cristal?

Tras este empate sin goles en Lima, la llave quedó totalmente abierta de cara al compromiso de vuelta. Sporting Cristal definirá la clasificación a los cuartos de final frente a Red Bull Bragantino el próximo miércoles 21 de julio en el Estadio Nabi Abi Chedid, en la ciudad de Bragança Paulista, Brasil.

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