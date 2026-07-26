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Sporting Cristal

Roberto Mosquera y la insólita razón que dio después de perder contra Melgar en Arequipa

El entrenador de Sporting Cristal destacó el trabajo de sus futbolistas. Aún cuando perdieron contra Melgar, Roberto Mosquera buscó lo mejor.

Roberto Mosquera justificó la derrota ante Melgar en Arequipa.
© XRoberto Mosquera justificó la derrota ante Melgar en Arequipa.

Las declaraciones de Roberto Mosquera tras la derrota 2-1 ante Melgar desataron una fuerte ola de críticas. El director técnico de Sporting Cristal generó incomodidad en la hinchada rimense al justificar el resultado negativo con un argumento imprevisto en el Estadio Monumental de la UNSA.

El estratega nacional restó peso al rendimiento táctico y apuntó directamente al tiempo de trabajo de ambos planteles. Según Mosquera, la diferencia de años de proceso entre un club y otro terminó inclinando la balanza en la ciudad blanca.

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Roberto Mosquera regresó esta temporada a Sporting Cristal. (Foto: X).

La justificación de Roberto Mosquera que encendió a la hincha

Sporting Cristal cayó derrotado tras un compromiso exigente frente a la escuadra mistiana. El técnico del cuadro celeste fue enfático al señalar el tiempo que lleva al mando del equipo versus el proceso consolidado del rival.

“El funcionamiento es que este equipo tiene 4 años y nosotros tenemos 1 mes y 15 días de trabajo. Se notó la distancia… Yo sabía a quién íbamos a enfrentar”, declaró el DT.

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El entrenador también resaltó la entrega de sus futbolistas a pesar del marcador en contra. Afirmó que el grupo dejó todo en el campo y que el esfuerzo demostrado es rescatable en esta etapa de evaluación.

Cansancio físico y la exigencia de la altura peruana

Además del tiempo de trabajo, el estratega rimense explicó que la acumulación de partidos ha sido un factor desgastante. Explicó que el reciente duelo disputado ante Bragantino dejó secuelas físicas considerables en el plantel.

Jugar cada tres días y disputar encuentros en geografías complicadas como Arequipa representa un reto severo. Mosquera confía en que el equipo alcanzará pronto el nivel óptimo para sostener este ritmo de competencia sin pasar apuros.

El panorama internacional: fecha, hora y sede contra RB Bragantino

El desgaste no dará tregua al conjunto bajopontino en el calendario inmediato. Tras tropezar en el torneo local y haber igualado 0-0 en el partido de ida disputado en Lima, el plantel debe dar vuelta a la página rápidamente para definir su clasificación en el plano continental.

Sporting Cristal disputará el partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana este miércoles 29 de julio a las 19:30 horas (hora peruana). El crucial encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nabi Abi Chedid, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista, São Paulo, Brasil.

CompeticiónDetalle del Partido
EncuentroRB Bragantino vs. Sporting Cristal
InstanciaPlayoffs (Vuelta) – Copa Sudamericana
FechaMiércoles 29 de julio
Hora19:30 h (Perú)
EstadioNabi Abi Chedid (Bragança Paulista, Brasil)

DATOS CLAVE

  • Roberto Mosquera justificó la derrota 2-1 de Sporting Cristal ante Melgar en Arequipa.
  • 1 mes y 15 días de trabajo tiene el plantel celeste según su entrenador.
  • Miércoles 29 de julio a las 19:30 horas jugarán la vuelta contra RB Bragantino.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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