VIDEO: así fue la emotiva reacción de Hernán Barcos tras anotar su primer gol con Sporting Cristal

Hernán Barcos se hizo presente en el triunfo de Sporting Cristal ante Juan Pablo II. El Estadio Alberto Gallardo celebró junto al goleador y la reacción del momento no tuvo ningún pierde.

Sporting Cristal volvió al triunfo al vencer 2-0 a Juan Pablo II en el Estadio Alberto Gallardo. En el marco de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, los celestes celebraron junto a sus hinchas y Hernán Barcos pudo presentarse en sociedad para alegría de las tribunas. El momento más emotivo de la jornada llegó en el segundo tiempo y rápidamente se convirtió en tendencia.

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Tras un centro por parte de Santiago González desde el sector derecho y en error en el despeje por parte de Pablo Míguez, apareció la figura de Hernán Barcos para controlar en área de Juan Pablo II y definir cruzado con tremenda calidad. Los hinchas de Sporting Cristal explotaron en las gradas y el delantero argentino no estuvo ajeno a la emoción ya que se le notó bastante tocado por el momento.

¡APARECIÓ EL PIRATA!

Hernán Barcos entre lágrimas anota su primer gol en el clausura con Sporting Cristal. Gana 1-0 ante Juan Pablo II. #SportingCristal #EstadioAlbertoGallardo #Clausura pic.twitter.com/h7ppIRsSgQ — Jordy Flores (@jordyxflores) August 2, 2026

Así es. El ‘Pirata‘ festejó su primer gol oficial con camiseta de Sporting Cristal y abrazado con sus compañeros se le vio con lágrimas en los ojos en una clara señal de estar muy emocionado por la situación. Es más, luego se acercó a la tribuna preferencial para darle un abrazo a su pareja y fue visto como muy pocas veces ha sido captado en el fútbol peruano, pese a tener gran cantidad de goles.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿Por qué Hernán Barcos se emocionó tanto tras anotar con Sporting Cristal?

Si bien Hernán Barcos sabe a la perfección los momentos de anotar goles, el de hoy con Sporting Cristal es especial por ser el primero y a la vez por representar un nuevo inicio con la camiseta celeste. Además, el hecho de abrazarse con su pareja refleja que quizá han atravesado diversos inconvenientes durante el último tiempo que luego de convertir quedaron expuestos en lágrimas y total emoción.

El ‘Pirata‘ empieza a escribir de manera positiva su historia con Sporting Cristal. Desde que llegó al equipo viene siendo titular dentro de las planificaciones estelares de un Roberto Mosquera que ha demostrado una gran confianza en la capacidad del goleador argentino nacionalizado peruano. Ahora el hincha celeste espera que sigue por dicho camino, sobre todo cuando deberán prepararse para visitar a Universitario de Deportes por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.

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Fuente: Sporting Cristal.

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