Tras los malos resultados en la Copa Libertadores y en el Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal destituyó a Ze Ricardo.

La crisis deportiva de Sporting Cristal tuvo una nueva consecuencia este viernes luego de que la directiva celeste hiciera oficial la salida de Zé Ricardo como entrenador del primer equipo. El técnico brasileño deja el cargo tras una campaña marcada por los malos resultados tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, situación que llevó a la institución rimense a tomar una decisión que ya se venía especulando durante las últimas semanas.

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A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, Sporting Cristal confirmó que la desvinculación se produjo de mutuo acuerdo entre ambas partes. De esta manera, el club pone punto final al ciclo del estratega brasileño, quien llegó con la misión de pelear el título nacional y realizar una destacada participación internacional, objetivos que finalmente no pudo cumplir.

La noticia no sorprendió demasiado a los hinchas celestes, pues el equipo cerró el Torneo Apertura 2026 en una situación muy complicada y con muchas dudas respecto al rendimiento colectivo. Además, la proximidad de los Play-offs de la Copa Sudamericana aceleró la necesidad de encontrar un nuevo líder para el proyecto deportivo.

Desde la interna de Sporting Cristal ya se venían evaluando alternativas para reemplazar a Zé Ricardo. Incluso, en los últimos días comenzaron a surgir nombres de posibles candidatos para asumir el banquillo celeste de cara al Torneo Clausura 2026 y a la serie internacional frente a Bragantino de Brasil, como Roberto Mosquera como principal opción.

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Sporting Cristal agradeció el trabajo de Zé Ricardo

En el comunicado oficial, el club confirmó el final de la etapa del entrenador brasileño y destacó el trabajo realizado por todo su comando técnico durante su permanencia en La Florida: “El club Sporting Cristal y el profesor Zé Ricardo han decidido, de mutuo acuerdo, dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución”, señaló la entidad celeste.

Ahora, la dirigencia rimense trabaja contrarreloj para encontrar al sucesor de Zé Ricardo, quien tendrá la misión de recuperar el nivel del equipo y afrontar los importantes desafíos que se avecinan en el segundo semestre de la temporada.

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Roberto Mosquera dirigiendo un partido de Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Los números de Zé Ricardo en Sporting Cristal

Zé Ricardo en total dirigió 14 partidos a Sporting Cristal entre Copa Libertadores y Liga 1. Así pues, al final de su proceso acumuló 4 victorias, 2 empates y 8 derrotas con un saldo de 18 goles a favor y 26 goles recibidos.

Sporting Cristal avanza por Roberto Mosquera

La última información es que Sporting Cristal se reunirá con Roberto Mosquera para ofrecerle el cargo de entrenador del primer equipo de cara al Torneo Clausura 2026 y a los Play-offs de la Copa Sudamericana.

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Datos claves

Sporting Cristal hizo oficial la salida del entrenador brasileño Zé Ricardo este viernes 5 de junio.

La desvinculación del director técnico se produjo por mutuo acuerdo entre ambas partes.

El técnico Roberto Mosquera aparece como principal opción para reemplazar al estratega saliente.