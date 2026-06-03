A la espera de que Sporting Cristal anuncie de manera oficial a Hernán Barcos, se develó una cláusula que nadie consideró.

Hernán Barcos está a un paso de convertirse oficialmente en nuevo jugador de Sporting Cristal para afrontar el Torneo Clausura 2026 y los Play-offs de la Copa Sudamericana. El experimentado delantero llega tras quedar libre luego de su paso por FC Cajamarca, donde volvió a demostrar vigencia al marcar 9 goles en 17 partidos durante el Torneo Apertura.

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La operación generó enorme repercusión debido a la trayectoria reciente del atacante y a su pasado en Alianza Lima. Además, muchos hinchas asumían que el acuerdo contemplaba una permanencia más extensa o algún mecanismo de renovación automática considerando la jerarquía y experiencia del goleador de 42 años.

Sin embargo, nuevos detalles sobre el contrato han cambiado por completo esa percepción. Cuando parecía que existían condiciones especiales para extender el vínculo más allá del presente año, desde el entorno periodístico que sigue de cerca la actualidad celeste revelaron que el acuerdo es mucho más simple de lo esperado.

La intención de Sporting Cristal es evaluar el rendimiento del delantero durante el segundo semestre antes de tomar cualquier decisión sobre su continuidad. Por ello, ambas partes optaron por un contrato corto que permita revisar la situación una vez concluida la temporada.

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Hernán Barcos jugando con FC Cajamarca ante Universitario en el estadio Monumental y por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Hernán Barcos solo firmó por seis meses en Sporting Cristal

El periodista Horacio Zimmermann reveló en el programa Denganche que el acuerdo entre Hernán Barcos y Sporting Cristal tiene una condición que pocos conocían: no existe ninguna cláusula de renovación automática.

“Hernán Barcos llega a Sporting Cristal por seis meses y no existe ninguna cláusula de renovación, ya sea por méritos u objetivos. Son seis meses y nada más; el acuerdo no contempla una extensión automática”, informó Zimmermann. De esta manera, el futuro del atacante quedará completamente abierto una vez finalice el Torneo Clausura 2026, por lo que cualquier continuidad deberá negociarse nuevamente desde cero entre el jugador y la directiva celeste.

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Hernán Barcos con la camiseta de Alianza Lima en Matute y en la previa del partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Hernán Barcos?

Hernán Barcos tiene 42 años, es delantero argentino nacionalizado peruano y actualmente juega para Sporting Cristal.

¿Cuánto vale actualmente Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale 50 mil euros a sus actuales 42 años, según la información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Hernán Barcos llegará a Sporting Cristal tras anotar 9 goles en el Torneo Apertura.

El delantero de 42 años firmó un contrato por seis meses con el club.

El periodista Horacio Zimmermann confirmó que el acuerdo no incluye renovación automática para 2026.