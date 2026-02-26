Se mueve el mercado en La Florida. Sporting Cristal ya tendría entre ceja y ceja la renovación de una de sus piezas más destacadas, luego de las reveladoras declaraciones de Julio César Uribe en el programa L1 MAX.

Consultado por la situación contractual del lateral brasileño Cristiano da Silva, el director general de fútbol respondió con ironía: “Tengo entendido que un año, con renovación de seis años más” (risas). De inmediato aclaró entre bromas: “No, es una broma”, aunque el mensaje dejó más de una lectura en el entorno celeste.

Uribe no escatimó elogios hacia el defensor. “Sin ninguna duda es un gran lateral y las incorporaciones que hemos hecho son buenas y vamos a seguir creciendo”, afirmó, reforzando la valoración interna que tiene el club sobre el rendimiento del brasileño.

El dirigente también deslizó un punto clave sobre el vínculo del jugador con la institución. “Cristiano es un jugador de mucha calidad y bueno, él ya se identificó en Cristal y más que otros ya lo quieran querer, sé que Cristal es una institución especial”, comentó, en una frase que muchos interpretan como respuesta al interés externo.

Sporting Cristal quiere renovar a Cristiano Da Silva

Y es que en el mercado del fútbol peruano ya se menciona la posible seducción de clubes como Alianza Lima y Universitario, lo que habría acelerado las conversaciones internas para asegurar la continuidad del lateral izquierdo en Sporting Cristal.

Aunque evitó confirmar avances concretos, Uribe dejó la puerta entreabierta: “Hay cosas que tenemos que manejar con calma y vamos mejorando”. Entre sonrisas y cautela dirigencial, en Sporting Cristal el mensaje parece claro: quieren blindar a Cristiano Da Silva antes de que el interés externo pase a mayores.

Así anunció Cristal el fichaje de Cristiano Da Silva. (Foto: Sporting Cristal)

¿Qué edad tiene actualmente Cristiano Da Silva?

Cristiano Da Silva tiene actualmente 32 años pues nació el 29 de agosto de 1993. Hay que mencionar que es brasileño, juega de lateral izquierdo y defiende la camiseta de Sporting Cristal de Perú.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristiano Da Silva con Sporting Cristal?

Cristiano Da Silva tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Julio César Uribe confirmó el interés de Sporting Cristal por renovar al lateral Cristiano Da Silva.

El club busca blindar a Cristiano da Silva ante el interés de Alianza Lima y Universitario.

La directiva celeste calificó al defensor brasileño como una pieza de gran calidad e identificada.

