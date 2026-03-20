Movimiento silencioso, pero con ambición clara en Sporting Cristal. El club rimense ya proyecta el futuro de su ataque y ha tomado una decisión firme: ir con todo por el reemplazo de Felipe Vizeu. La información, revelada en el programa “Modo Fútbol”, no solo expone una intención, también deja ver una estrategia que apunta a elevar el nivel competitivo del plantel.

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El nombre que aparece en el radar es el de Juan Pablo Goicochea, un delantero joven que ha despertado interés por su proyección y presente. Según el periodista Paul Pérez, Sporting Cristal no solo lo tiene en carpeta: ya intentó ficharlo y volverá a la carga para mediados de año, con la idea de sumarlo como competencia directa en la delantera.

La apuesta no es menor. Con apenas 21 años, Juan Pablo Goicochea representa una inversión a futuro, pero también una alternativa inmediata. Su crecimiento ha sido seguido de cerca por el club celeste, que valora su evolución y lo considera una pieza ideal para potenciar el ataque en una temporada exigente.

Actualmente, el delantero pertenece a Defensor Sporting de Uruguay, donde viene sumando minutos y consolidando su desarrollo. Además, su presencia en convocatorias de la Selección Peruana refuerza su perfil como una de las promesas más interesantes del fútbol nacional, lo que aumenta su atractivo en el mercado.

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Sporting Cristal va otra vez por Juan Pablo Goicochea

No todo es sencillo en esta operación. Desde el entorno del jugador Juan Pablo Goicochea surge una duda clave: el temor de regresar al fútbol peruano y que eso frene su proyección internacional. Goicochea sabe lo que costó dar el salto al exterior, y esa experiencia pesa al momento de evaluar un posible retorno.

Así, Sporting Cristal traza un plan claro, pero con obstáculos reales. La intención está, el interés es fuerte y el perfil encaja, pero la decisión final dependerá de factores que van más allá de lo deportivo. Porque en este caso, no solo se trata de fichar talento, sino de convencer a un jugador que piensa en grande.

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Juan Pablo Goicochea anunciado como fichaje de Defensor Sporting. (Foto: X)

¿Hasta cuándo Juan Pablo Goicochea tiene contrato con Defensor Sporting?

Juan Pablo Goicochea tiene contrato con Defensor Sporting hasta diciembre del 2026, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto vale Juan Pablo Goicochea?

A sus actuales 21 años, Juan Pablo Goicochea vale 150 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Sporting Cristal busca fichar a Juan Pablo Goicochea para mediados de año.

El delantero de 21 años pertenece actualmente al club Defensor Sporting de Uruguay.

Goicochea llegaría al plantel rimense para ocupar el lugar de Felipe Vizeu.