“Vende el club, por favor”: la reacción de Joel Raffo frente al incesante pedido del hincha de Sporting Cristal

Para nadie es ninguna novedad que la relación entre la directiva de Sporting Cristal y los hinchas sigue siendo bastante mala, peor aún cuando el equipo se mantiene sin campeonar desde hace 5 temporadas. Uno de los más criticados es sin duda alguna Joel Raffo, presidente de la institución, quien recientemente fue encarado por un aficionado en plena vía pública.

Al parecer la situación se habría dado en un centro comercial o un restaurante, de acuerdo lo que se llega a apreciar en un video difundido en redes sociales y que por en estos momentos se ha convertido en tendencia total debido a lo que representa el pedido incesante de los hinchas de Sporting Cristal hacia un Joel Raffo que derivó sus apariciones en la prensa con otros protagonistas.

¿Qué se escucha en el video mencionado? Se puede distinguir cómo el aficionado de Sporting Cristal dice explícitamente: “Estás en la destrucción de mi club. Joel Raffo, por favor, vende el club. Te lo pido, hermano, como hincha”. Luego de este tenso momento, se aprecia cómo la acompañante del directivo pide respeto para no ocasionar mayores inconvenientes. Es así que termina la conversación.

¿Por qué Joel Raffo sigue sin ser aceptado por el hincha de Sporting Cristal?

En principio, el aspecto netamente futbolístico tiene mucho que ver en la relación entre Joel Raffo y los hinchas de Sporting Cristal. El equipo no logra un título nacional desde la temporada 2020 cuando Roberto Mosquera era el entrenador. Es más, año tras año el decaimiento de nivel es notorio ya que se alejan cada vez más de los objetivos. Luego, hay otros aspectos que también interesan.

El famoso conflicto de intereses, el cual la directiva dice que no existe, siempre fue un aspecto de cuestionamiento de los aficionados. Siendo dueños de la empresa de representación AGREF y a la vez de la institución celeste, se han dado distintas decisiones con jugadores específicos. Otro factor tiene que ver con la poca inversión en fichajes de renombre y que se mudaron a equipos rivales.

Distintos nombres que en su momento fueron identificados con Sporting Cristal, regresaron al fútbol peruano para fichar por Universitario de Deportes o Alianza Lima. Finalmente, una fotografía de Joel Raffo con camiseta de la ‘U’ fue la gota que derramó el vaso en su momento. El hincha rimense no se siente atraído por las decisiones ni la gestión de un presidente que no daba la cara y que ahora tiene en Julio César Uribe y Gustazo Zevallos a sus principales voceros.

La respuesta de Joel Raffo sobre una posible venta de Sporting Cristal

En el mes de julio de este año 2025, Joel Raffo sostuvo una entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ y sentenció que Sporting Cristal no se encuentra a la venta ni nada por el estilo. Cuando la situación futbolística del equipo estaba por los suelos y las críticas eran durísimas, el mandamás celeste mantuvo su postura y es muy probable que hoy siga estando en la misma línea.

“El Club Sporting Cristal no está a la venta, yo quiero ser categórico. Son todas especulaciones malintencionadas que se han venido generando con el único objetivo de desestabilizar y quitarle el valor real al club. Todas los días me levanto con la esperanza de reconstruir todo. Hoy el club no depende de nadie y tenemos autosostenibilidad”; declaró.

