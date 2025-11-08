Mientras Sporting Cristal definió el futuro de Martín Távara, se reveló lo que sucederá con Leandro Sosa

Todo parece indicar que se vienen novedades en Sporting Cristal. Si bien todavía no hay indicios de posibles refuerzos de cara a la temporada 2026, lo que sí existen son trascendidos muy importantes respecto a renovaciones de jugadores. Es así que el nombre de Martín Távara ya generó una repuesta por parte de la directiva celeste, así como también se puede conocer el futuro de Leandro Sosa.

Durante las últimas horas, sobre todo luego del triunfo de Sporting Cristal por 2-1 frente a Cienciano, se habló sobre el interés de Universitario de Deportes en contar con los servicios de un Martín Távara que termina contrato a fines de la presente temporada 2025 y que hasta dicho momento no tenía seguro su futuro. Ahora, ya se pudo conocer la verdadera postura de la institución.

“Está encaminada su renovación. Hay interés de Universitario por contar con él, pero en Sporting Cristal creen que no habrán dificultades para concretar la extensión contractual. Hay disposición de las partes para llegar a buen puerto”; fue la más reciente revelación del periodista Denilson Barrenechea respecto al futuro de Martín Távara. A la par, también pudo dar detalles de Leandro Sosa.

¿Cuál es la decisión de Sporting Cristal sobre el futuro de Leandro Sosa?

Así como Sporting Cristal tomó una importante decisión respecto a la continuidad de Martín Távara en la institución y dejar de lado el interés por parte de Universitario de Deportes, en el área deportiva del club celeste optaron por el mismo camino si hablamos de Leandro Sosa. Además de no ocupar plaza de extranjero al estar nacionalizado, el defensor es clave para Paulo Autuori.

“Sporting Cristal busca la renovación de Leandro Sosa. Existen conversaciones muy encaminadas para extender el vínculo contractual del uruguayo. Lo contamos hace dos semanas en Estudio Fútbol por A Presión. En estos días hubo avances y se espera llegar a buen puerto”; detalló el comunicador Denilson Barrenechea a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Los números de Martín Távara y Leandro Sosa con Sporting Cristal en este 2025

En lo que va de la presente temporada 2025, tanto Martín Távara como Leandro Sosa han terminado siendo jugadores muy importantes dentro de las planificaciones del profesor Paulo Autuori, sobre todo si nos enfocamos en el Torneo Clausura 2025. El volante ha jugado un total de 36 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, lleva 6 goles y 6 asistencias en dicho trayecto.

Además, viene completando 2.508 minutos de competencia en cancha en este año. Por el lado del defensor, lleva un total de 30 partidos jugados hasta el momento con 5 goles, 2 asistencias y 1.898 minutos en el campo. Ambos han venido marcando la diferencia durante los últimos partidos del campeonato y se perfilan para continuar en el equipo por más interés que generen en otro lado.

