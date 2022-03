No es el resultado que esperaba en la previa, ni mucho menos, pero aun así dejó un análisis explicativo. El profesor Roberto Mosquera, habló después del empate 1-1 de su equipo ante Carlos Stein. Para el director técnico de Sporting Cristal, el resultado fue injusto, por lo menos.

'La Mosca' en conferencia de prensa contó su percepción como profesional del fútbol: "A pesar de la cancha hemos jugado muy bien el partido, en un muy buen nivel, hemos corrido mucho". Esta opinión en redes sociales no gustó mucho en el público 'bajopontino', quienes criticaron al entrenador por normalizar este mal momento.

Para los diversos seguidores 'rimenses', hay una crisis de resultados y el principal responsable sería Mosquera por no mostrar variantes inmediatas. El cual, cuando se le preguntó por el trabajo de los árbitros, fue elocuente, respetando su estilo para declarar en cada momento.

"Yo no hablo de ellos. No sería justo porque ellos no tienen una conferencia para expresarse del partido. Hay otros entrenadores que sí lo hacen, pero yo no". Sostuvo Roberto, quien deberá recuperar lo mejor de su equipo en este parón por duelos de selecciones nacionales. Veremos cómo le va.