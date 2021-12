En Sporting Cristal aún no cuentan con ningún refuerzo para lo que viene en la siguiente temporada, a pesar de ya no contar con Marcos Riquelme después de no renovarle contrato, pero si están en conversaciones con algunos futbolistas que podrían llegar a la Florida para reforzar al equipo de Roberto Mosquera para el 2022 donde los celestes afrontarán la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Franco Zanelatto es uno de los jugadores que interesa en Sporting Cristal, el jugador de 21 años pertenece a la Universidad San Martín y en la última temporada tuvo buenas actuaciones, por ese motivo varios clubes de la Liga 1 estarían interesados en el futbolista que por el momento podría ser uno de los refuerzos de los celestes.

En la Florida ya habían tenido un acercamiento con el jugador, pero actualmente le han tomado más importancia a la negociación para que Franco Zanelatto pueda integrar las filas de Sporting Cristal y así jugar la Liga 1 y la Copa Libertadores con los ‘rimenses’ en la siguiente temporada, después de haber descendido con los ‘santos’.

Se espera que la nacionalización del jugadore se agilice para que así no ocupe plaza de extranjero y tengan el cupo libre para otro posible fichaje. El mediocampista fue formado en la Universidad San Martín, para que luego, en el 2018, tras tener un buen desempeño en el equipo de Santa Anita viaje a Barcelona para formar parte del Centro de Alto Rendimiento del Marcet, ahí terminó su etapa de formación como futbolista para regresar a la USMP y ser parte del primer equipo.