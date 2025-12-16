EN VIVO Guadalajara vs. Barcelona VER GRATIS por la Copa del Rey 2025-26: vía América Televisión, TVGO, Win Sports y Flow

El enfrentamiento entre el CD Guadalajara, de la Segunda RFEF (cuarta división española), y el FC Barcelona en el Estadio Pedro Escartín encapsula la magia de la Copa del Rey: el humilde David contra el gigante Goliat. Para el equipo alcarreño, este partido es más que una inyección económica y una fiesta para su afición; es la oportunidad de oro para demostrar su valía ante el vigente campeón de Liga, tras haber superado dos rondas previas con gran esfuerzo. Su objetivo es claro: ofrecer una resistencia digna y soñar con la hazaña.

¿Cómo están llegando Guadalajara y Barcelona?

El FC Barcelona, por su parte, afronta su debut copero con profesionalismo y eficacia. Su principal intención es cumplir el trámite sin sobresaltos, utilizando el encuentro para gestionar la carga física de la plantilla y dar minutos a los jugadores menos habituales y a las prometedoras figuras de la cantera. Pese a que La Liga y la Champions League son las prioridades, el cuerpo técnico exigirá seriedad y un respeto absoluto por el rival.

Es una ocasión crucial para que los suplentes demuestren su calidad, manteniendo el estilo ofensivo característico del club. Se anticipa una rotación masiva en el once azulgrana. Nombres como Iñaki Peña, Christensen, Fermín López, y jóvenes talentos como Lamine Yamal o Marc Guiu, podrían ser titulares, buscando evitar riesgos antes del parón navideño. Para el Guadalajara, la clave radicará en una defensa inquebrantable, cerrando espacios y buscando aprovechar cualquier error del Barça.

Mediante transiciones rápidas o jugadas a balón parado, con la esperanza de forzar la prórroga o, en el escenario más ambicioso, protagonizar una gesta histórica. En esencia, el choque en el Pedro Escartín representa la ilusión desbordada de un equipo modesto ante la obligación de un gigante. Con un lleno asegurado y un ambiente inmejorable, la atención estará puesta en si el Guadalajara puede sumarse a la lista de sorpresas que han definido esta competición a lo largo de los años.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Guadalajara vs. Barcelona?

El partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el CD Guadalajara y el FC Barcelona se disputará hoy, martes 16 de diciembre de 2025, en el Estadio Pedro Escartín de Guadalajara, España. El pitido inicial será a las 21:00 horas (hora peninsular española). Para el resto del mundo, la hora de inicio es: 2:00 p.m. en México (Centro), 3:00 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador, 4:00 p.m. en Bolivia y Venezuela, y 5:00 p.m. en Argentina, Chile y Uruguay.

¿Qué canales transmitirán el Guadalajara vs. Barcelona?

La transmisión del partido de Copa del Rey entre el Guadalajara y el Barcelona varía globalmente: en España, la cobertura principal la ofrece Movistar Plus+; en la mayoría de Latinoamérica, incluyendo Argentina (con canales como Win Sports y Flow), Colombia, y Chile, el partido se verá a través de DSports (DIRECTV Sports) y su plataforma de streaming DGO, aunque en países como Perú también podría estar disponible en América TV o en Ecuador en El Canal del Fútbol; finalmente, para los aficionados en México, la transmisión correrá a cargo de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro se podrá seguir principalmente por ESPN+.

