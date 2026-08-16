Ignacio Buse vs Adam Walton: hora y dónde ver EN VIVO por el Masters 1000 de Cincinnati

Ignacio Buse debuta en el Masters 1000 de Cincinnati. Enfrenta al australiano Adam Walton por la segunda ronda. Mira los detalles del partido.

Ignacio Buse, actual número 36 del ranking ATP y la raqueta número 1 del Perú, se estrena en el Masters 1000 de Cincinnati. Este domingo 16 de agosto se enfrenta al australiano Adam Walton (98º) por la segunda ronda del certamen, que se disputa en el Lindner Family Tennis Center.

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Ignacio Buse vuelve a la actividad en el circuito ATP, luego de un rápido paso por el Masters 1000 de Montreal, donde perdió en su debut en segunda ronda ante el británico Cameron Norrie en dos sets (doble 6-3). Debido a esta derrota, precisamente, perdió tres puestos en el ranking (estaba 33º).

Tal como pasó en Montreal, el tenista peruano debuta en el Masters 1000 desde la segunda ronda por ser preclasificado (número 29 tal como en el torneo canadiense). En esta ocasión, busca mejorar su imagen para llegar de la mejor manera a su próximo objetivo, el US Open.

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Su rival es el australiano Adam Walton, quien viene de vencer en la primera ronda de Cincinnati al colombiano Nicolás Mejía (122º y proveniente de la qualy) por 7-6 (5) y 6-0. Con lo cual, ya viene con rodaje y buscará doblegar al limeño en su estreno. El ganador de este duelo se enfrentará al vencedor de Ben Shelton (6º) y Jaime Faria (79º).

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Adam Walton?

El partido entre Ignacio Buse y Adam Walton, por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, tiene transmisión exclusiva vía streaming. Se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium y por Tennis TV.

¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs. Adam Walton?

El partido entre Buse y Walton, de este domingo 16 de agosto, se juega en el cuarto turno de la Cancha 7 del Lindner Family Tennis Center en Cincinnati. El horario aproximado para el inicio del encuentro es el siguiente en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: no antes de las 1:30 p.m.

no antes de las 1:30 p.m. Bolivia, Venezuela y Chile: no antes de las 2:30 p.m.

no antes de las 2:30 p.m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: no antes de las 3:30 p.m.

no antes de las 3:30 p.m. México (Ciudad de México): no antes de las 12:30 p.m.

no antes de las 12:30 p.m. España: no antes de las 8:30 p.m.

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