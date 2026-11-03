Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev: hora, canales de TV y streaming online

Ignacio Buse tiene un duro duelo por delante. Enfrenta a Daniil Medvedev por la segunda ronda del Masters 1000 de París. Conoce los detalles para el partido.

Ignacio Buse, 33º del ranking ATP y la raqueta número 1 del Perú, tiene un duro desafío por delante. Este miércoles 4 de noviembre se enfrenta al ruso Daniil Medvedev, actual número 5 del mundo, en el partido correspondiente a la segunda ronda del ATP Masters 1000 de París. ‘Nacho’ busca meterse en la instancia de los 16 mejores en este certamen.

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Ignacio Buse vuelve a la acción, luego de una contundente victoria en su debut en París. En la primera ronda, se tomó revancha del belga Zizou Bergs (40º del ranking ATP), quien lo había eliminado en el Masters 1000 de Shanghái pasado. Fue triunfo del crédito de Lima por 6-2 y 6-4.

Ahora, le toca un duro partido ante un Top 5. Daniil Medvedev hace su estreno en este Masters 1000 de París, ya que, al ser preclasificado, no disputó la primera ronda. En su cabeza está el ATP Finals 2026, que se disputará del 15 al 22 noviembre en Turín.

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Este será el primer duelo entre sí entre el peruano y el ruso. Para Buse es una buena prueba en el final de su temporada 2026, que ha sido de un enorme crecimiento para su carrera.

¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev?

El partido entre Ignacio Buse y Daniil Medvedev se juega este miércoles 4 de noviembre en el tercer turno de la Cancha 1 del Plenitude Arena, donde se desarrolla el Masters 1000 de París. Por lo tanto, el duelo debería jugarse no antes de las 7:20 A.M. (hora del Perú).

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev?

Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev, partido correspondiente a la segunda ronda del ATP Masters 1000 de París, tiene transmisión en vivo en TV y streaming online. Mira dónde verlo:

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