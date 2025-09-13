Ignacio Buse y otra gran demostración de perseverancia para que Perú celebre un triunfo en casa ante Portugal por la Copa Davis. Dio vuelta su partido y le ganó 2-1 en sets a Nuno Borges, número 52 del mundo para el 3-1 definitivo. Tras la derrota en dobles junto a Juan Pablo Varillas, el ‘Colo’ se reivindicó con una victoria consagratoria para mandar a su país a las qualifiers 2026.

Fue triunfo por 3-6, 6-3 y 6-2 para Ignacio Buse ante Nuno Borges. Si bien ambos habían jugado el dobles horas atrás (Borges ganó junto a Francisco Cabral), los tenistas número 1 de cada país le pusieron el pecho y salieron al Estadio Los Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de Lima para su partido. El peruano fue de menor a mayor para llevarse el triunfo.

Fue una actuación que uno suele verle al ‘Colo’ que, cuando no arranca bien, siempre trata de dar más porque la entrega no se negocia y así se vio en este duro partido, pocas horas después del dobles.

En el primer set no se vio una buena versión de Ignacio Buse y hubo preocupación, principalmente, por el desgaste del dobles. Nuno Borges arrancó muy bien con quiebre poniéndose adelante en el marcador. Lo mejor del peruano en ese primer parcial se vio sobre el final, aunque no pudo evitar el 6-3 del luso.

El partido se emparejó por completo en el segundo set y Nacho empezó a encontrar mejores sensaciones. Se puso 3-1 arriba con quiebre y terminó por llevárselo por 6-3. Todo ya parejo, Borges empezó a evidenciar el cansancio y hasta la contrariedad por la buena forma del nacido en Lima.

En el tercer set, la historia siempre fue favorable para Buse. Dos quiebres le permitieron sacar una diferencia que terminó de destruir las aspiraciones de Borges y de todo Portugal. Perú celebró un triunfazo histórico para saltar a las qualifiers de 2026 donde puede soñar con pelear el título.

Resultados de Perú vs. Portugal por la Copa Davis 2025

VIERNES 12 DE SETIEMBRE

Gonzalo Bueno (Perú) a Nuno Borges (Portugal) por 3-6, 6-2 y 7-5.

Ignacio Buse (Perú) a Jaime Faria (Portugal) por 6-0 y 6-2.

SÁBADO 13 DE SETIEMBRE

Nuno Borges/Francisco Cabral (Portugal) a Ignacio Buse/Juan Pablo Varillas (Perú) por 7-5 y 6-3.

Ignacio Buse (Perú) a Nuno Borges (Portugal) por 3-6, 6-3 y 6-2.

