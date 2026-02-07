Perú perdió el tercer punto de la serie de primera ronda de la Copa Davis 2026. El dobles fue para Alemania con un triunfo en tres sets para la pareja de Kevin Krawietz y Tim Puetz ante Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino. Fue un buen trabajo de los peruanos en este encuentro, aunque no alcanzó para seguir con vida en el duelo.

Kevin Krawietz y Tim Puetz es la pareja número 12 del mundo, pero pese a ello, Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino lograron arrebatarle un set. Fue 6-0, 2-6, 6-4 para los alemanes, que aseguraron la serie. Es que el viernes habían logrado los triunfos de Yannick Hanfmann y Jan-Lennard Struff ante Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas, respectivamente.

Con el 3-0 (se jugará el cuarto punto por el honor), Alemania se aseguró el pase a la segunda ronda de la fase clasificatoria de la Copa Davis 2026. En tanto, Perú deberá jugar el Grupo Mundial I para sostenerse entre los países que pueden buscar el título del certamen en 2027.

¿Contra qué países y cuándo jugará Perú por el Grupo Mundial I?

A falta de un nuevo sorteo, Perú no la tendrá fácil en el Grupo Mundial I, pero sueña con no descender y volver a la primera ronda clasificatoria en la edición 2027. Para ello, debe esperar que se definan los 13 perdedores de la primera ronda de la fase clasificatoria y los 13 ganadores de los Playoffs del Grupo Mundial I.

Por lo pronto, entre los perdedores de la fase clasificatoria ya están confirmados Noruega y Japón. En tanto, entre los ganadores de los Playoffs hay que destacar a Suiza, China, Mónaco, Lituania y Turquía, por el momento.

El Grupo Mundial I se disputará recién entre el 18 y 20 de setiembre de este 2026. Serán 26 equipos donde 13 saldrán victoriosos. Esos ganadores avanzarán directamente a la primera ronda clasificatoria de la Copa Davis 2027. Por ejemplo, fue en esta ronda donde Perú se hizo fuerte en Lima y le ganó a Portugal en setiembre de 2025.

Ignacio Buse volvió y se prepara para la gira sudamericana en arcilla

Si bien no jugó ninguno de los singles, a Ignacio Buse se lo vio bien jugando el dobles. Fue su regreso oficial en este 2026, luego de una lesión que lo tuvo algunas semanas en muletas y hasta le impidió jugar el Australian Open, primer Grand Slam del año.

Con su partido en Copa Davis, ahora Buse se prepara para el retorno al circuito ATP donde ya tiene citas confirmadas. Su primer torneo será el ATP 250 de Buenos Aires, que comienza el 9 de febrero y al que clasificó directo al cuadro principal. Esto se confirmó tras anunciarse varias bajas como las de Lorenzo Musetti y Gael Monfils, entre otras.

Luego de jugar en Buenos Aires, el ‘Colo’ tiene confirmada su presencia en el cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro para la semana del 16 de febrero. Una semana después, el 23 del mismo mes, estará también en el cuadro principal del ATP 250 de Santiago de Chile.

