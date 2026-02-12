Es tendencia:
Mientras Ignacio Buse juega el Argentina Open, se confirmó el rival de Perú en Copa Davis

Ignacio Buse volvió al circuito ATP y disputa el ATP 250 en Buenos Aires. Mientras tanto, el combinado peruano de Copa Davis ya tiene un nuevo rival.

Por Hugo Avalos

Ignacio Buse, en el partido ante Francesco Passaro.
Ignacio Buse volvió a lo grande al circuito ATP. Está en los octavos de final del Argentina Open, torneo ATP 250 en Buenos Aires. Este jueves se enfrenta a Sebastián Báez en busca de llegar a la instancia de los ocho mejores del torneo. Pocas horas antes del duelo, el ‘Colo’ junto al equipo peruano de Copa Davis conocieron a su rival para la serie del Grupo Mundial I en setiembre.

El primer partido en el circuito ATP para Ignacio Buse quedará en el recuerdo. Es que no la pasó bien ante el italiano Francesco Passaro. Estuvo 5-7 y 1-5 abajo e incluso tuvo que levantar varios match points. Al final, triunfó por 5-7, 7-5 y 6-4 para llegar a octavos de final.

Ahora, en el Argentina Open, torneo que disputa por primera vez en su carrera, debe enfrentar al local Sebastián Báez, jugador con mucha experiencia y actual número 34 del mundo. Pase lo que pase, para el ‘Colo’ es un partido que le servirá para seguir creciendo, sobre todo, teniendo en cuenta que vuelve de una lesión a inicios de año.

En Copa Davis, Perú enfrentará a Paraguay en setiembre

En las primeras horas de este jueves, se confirmaron los cruces para las próximas series de la Copa Davis. En el caso de Perú, tras la derrota ante Alemania por 4-0, debe jugar en el Grupo Mundial I en setiembre ante Paraguay como local.

Este equipo paraguayo llegó al Grupo Mundial I, luego de superar en los Playoffs a Rumania por 3-1. Sus figuras en singles son Daniel Vallejo (101º del ranking ATP) y Alex Santino Núñez Vera (1806º del ranking ATP, pero tiene sólo 18 años).

Ignacio Buse se mete en el Top 100 del ranking ATP: los otros 5 tenistas peruanos que también lo lograron

Será un duro duelo sudamericano en Lima y todo apunta a que el Club Lawn Tennis de la Exposición será la sede para la serie. En todo caso, el Estadio Hermanos Buse apunta a ser el recinto que recibirá esta serie. El antecedente más cercano en esta cancha ha sido la serie ante Portugal en 2025 donde se logró una histórica victoria.

Datos claves

  • Ignacio Buse enfrenta a Sebastián Báez en los octavos de final del Argentina Open.
  • Buse venció al italiano Francesco Passaro con parciales de 5-7, 7-5 y 6-4.
  • Perú rivalizará ante Paraguay en setiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis.
Hugo Avalos
