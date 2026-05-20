Gonzalo Bueno vs. Toby Samuel: resultado en vivo y clasificación a Roland Garros 2026

Gonzalo Bueno se juega la chance de meterse en el cuadro principal de Roland Garros. Enfrenta en el duelo de la ronda final de la qualy al británico Toby Samuel.

Gonzalo Bueno está a un partido de lograr su primera participación en un cuadro principal de Grand Slam. Este jueves 21 de mayo juega la tercera y última ronda de la qualy de Roland Garros 2026. Se enfrenta al británico Toby Samuel en el duelo decisivo.

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El tenista peruano, actual 185º del mundo en el ranking ATP, ha tenido una buena performance en la qualy de Roland Garros. El pasado lunes venció a Florent Bax y, el miércoles, hizo lo propio ante Vitaliy Sachko, ambos ganando 2-0 en sets. Ahora, tiene que enfrentar a un rival británico de cuidado.

Toby Samuel tuvo que trabajar para llegar a esta tercera ronda de la qualy. En la primera ronda, derrotó a Martin Damm Jr. en dos sets, pero en la siguiente instancia, tuvo que recurrir a un tercer set para vencer al ex Top 10, David Goffin. El británico, actualmente, ocupa el puesto 159 del ranking.

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¿Dónde ver EN VIVO Gonzalo Bueno vs. Toby Samuel?

Gonzalo Bueno vs. Toby Samuel se juega este jueves 21 de mayo desde las 5:10 horas de la mañana de Lima, Perú en la cancha 14 del predio de Roland Garros. El partido se podrá ver en vivo por Disney+ Premium.

Gonzalo Bueno busca jugar su primer cuadro principal de Grand Slam

Tras un intento fallido en el Australian Open, Gonzalo Bueno quiere jugar su primer cuadro principal de un Grand Slam. Roland Garros podría ser su oportunidad con este partido de tercera ronda de la qualy. Una victoria más le cumpliría este sueño.

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Roland Garros le trae buenos recuerdos al tenista de Trujillo. Es que ya supo ser protagonista en dicho torneo, aunque en su categoría Junior. En 2022, junto a Ignacio Buse, llegaron a la final del dobles masculino. En dicha instancia, perdieron ante los favoritos Edas Butvilas y Mili Poljičak en dos sets.

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