¡A levantarse! Gonzalo Bueno perdió frente a Nicolás Kicker por los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires

Gonzalo Bueno no pudo conseguir un buen resultado el día de hoy en el marco de los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires. Nuestro compatriota perdió 6-2 y 6-2 frente al argentino Nicolás Kicker y con ello culminó su participación en un campeonato que a la vez le sirve para mantenerse en muy buena competencia para los próximos objetivos que se le vienen.

En un partido que durante el trámite fue totalmente cuesta arriba y que en todo momento fue Nicolás Kicker quien tomó la iniciativa de los juegos en cada uno de los sets, lamentablemente Gonzalo Bueno no se encontró con su mejor tenis esta tarde en la ciudad de Buenos Aires y el resultado de 2-0 en contra refleja lo que ocurrió en la cancha.

A pesar de esta dura derrota que lo dejó fuera del Challenger de Buenos Aires, Gonzalo Bueno mantuvo un importante crecimiento durante la competencia al conseguir valiosos triunfos ante el italiano Francesco Maestrelli y el argentino Federico Agustín Gómez en jornadas anteriores. Es más, ahora se encuentra en el puesto 241 del live ranking ATP al haber ascendido 16 posiciones.

Fuente: ATP Challenger

¿Cuáles son los próximos objetivos de Gonzalo Bueno?

En la previa de los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires que terminaría el día de hoy para nuestro compatriota tras perder 2-0 frente al argentino Nicolás Kicker, fue el mismo Gonzalo Bueno quien sostuvo una entrevista con el medio deportivo ‘Canal Tenis‘ y evidenció las sensaciones que le viene trayendo su buen ritmo de competencia. Además, aclaró cuáles son sus propósitos en este tramo final de la actual temporada y lo que se viene para el año 2026.

“Estaría lindo poder jugar Australia. La verdad que el año pasado estuve muy cerca y ya aprendí del año pasado a manejar mejor la situación. También quiero seguir mejorando mi juego, la verdad es que me vengo sintiendo bien. También busco mejorar el saque que es importante y también salir a hacer mi juego”; confesó el tenista peruano de 21 años.

¿Cuánto dinero ganó Gonzalo Bueno en el Challenger de Buenos Aires?

Llegando a instancias de cuartos de final en el Challenger de Buenos Aires, Gonzalo Bueno recibió un total de 2.890 dólares. Ahora, de haber clasificado el día de hoy a las semifinales pudo adjudicarse unos 4.975 dólares y si llegaba a la final del torneo pudo ostentar 8.330 dólares. Si es que conseguía el título, hablamos de una cantidad de 14.200 dólares que claramente le hubieran caído muy bien, además de la escala positiva que hubiese obtenido en el ranking ATP.

Fuente: ATP Tour

