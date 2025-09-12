Perú 2-0 Portugal en la Copa Davis: Ignacio Buse le dio una paliza a Jaime Faria y hay ilusión

Ignacio Buse le dio el segundo punto a Perú para un 2-0 sorpresivo en la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025 ante Portugal. Fue una presentación perfecta del nacido en Lima en el Estadio Hermanos Buse del Lawn Tennis Club de Lima para ganar por 2-0 en sets al portugués Jaime Faria en 1 hora y 9 minutos de juego. Antes, Gonzalo Bueno dio el golpe ante Nuno Borges.

Fue un partido muy sólido y casi sin errores de Ignacio Buse. Una demostración absoluta de su impresionante presente, donde venía de salir campeón en el Challenger 125 de Sevilla y con su mejor ranking ATP, 112º. Ante Jaime Faria no dejó dudas y le ganó por 6-0 y 6-2.

En el primer set, realmente hizo ver mal al tenista portugués. Prácticamente, todo lo que tiraba, entraba, mientras que su rival no podía encontrarle algún punto débil. Los errores no forzados del luso también colaboraron. Fueron tres quiebres de saque y ninguno en contra para un 6-0 inobjetable donde el mayor peligro estuvo en ese sexto game donde Faria tuvo chances de quiebre, pero no las aprovechó.

En el segundo, el ‘Colo’ volvió a empezar con quiebre a favor para ponerse 2-0. El portugués empezó a encontrar respuestas en su saque para, al menos, defenderlo. Sin embargo, en el quinto game, apareció nuevamente el ‘Colo’ para volver a quebrar, incluso con algunos passings de jugador de nivel. Con la diferencia de dos quiebres, Buse sólo tuvo que sostener su servicio y lo liquidó por 6-2.

Gonzalo Bueno había puesto el 1-0 para Perú ante Nuno Borges

Gonzalo Bueno había hecho su tarea para Perú y con el triunfo más importante de su carrera. En un partido emotivo, le dio el primer punto al equipo peruano de Copa Davis tras vencer 2-1 en sets al número 52 del mundo, Nuno Borges.

El nacido en Trujillo, de 21 años, dio vuelta un partido difícil y ante un jugador con mucho mejor ranking ATP. Había comenzado perdiendo el primer set por 6-3, pero en el segundo lo emparejó con un buen tenis y un 6-2 contundente. Lo emotivo estuvo en el tercero donde logró quedárselo quebrando el saque de Borges en el duodécimo game.

Así, fue 3-6, 6-2 y 7-5 para Gonzalo Bueno para adelantar a Perú en el primer punto y, gracias a Buse, la serie está 2-0. Todo continuará este sábado con el partido de dobles y los restantes singles, pero hay ilusión para lograr un triunfo resonante y meterse en la etapa eliminatoria de la Copa Davis 2026.

Cronograma de Perú vs. Portugal por la Copa Davis 2025

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

Gonzalo Bueno (Perú) a Nuno Borges (Portugal) por 3-6, 6-2 y 7-5.

Ignacio Buse (Perú) a Jaime Faria (Portugal) por 6-0 y 6-2.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE