El tenis peruano está en un gran momento con sus dos principales raquetas en la senda del triunfo. Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, quienes venían de ser héroes de Perú en la Copa Davis ante Portugal, ganaron sus partidos de octavos de final en los Challengers de Lisboa y Buenos Aires, respectivamente. Con estos triunfos, ahora, jugarán en cuartos de final ante argentinos.

Ignacio Buse, raqueta número 1 del Perú y 116º del ranking ATP, le ganó al brasileño Thiago Monteiro (177º en el ranking) por 2-0 en sets. Fue 7-6 (9-7) y 6-4 para el limeño de 21 años, quien sigue a paso firme en el Challenger de Lisboa.

Con su triunfo, Buse ahora tendrá un duro desafío. Es que enfrentará al argentino Marco Trungelliti, de 35 años y número 143 del ranking ATP. Viene de ganar dos títulos ATP Challenger de manera consecutiva: Tulln en Austria y Targu Mares en Rumania.

Por su parte, Gonzalo Bueno sigue sorprendiendo en el Challenger de Buenos Aires. Le ganó al italiano Francesco Maestrelli (154º) también en dos sets. Fue 6-3 y 7-6 (7-3) para el de Trujillo, quien también está en la instancia de los 8 mejores en el certamen argentino.

El próximo rival de Bueno será el argentino Nicolás Kicker (299º). Este tenista es recordado por haber sido suspendido casi tres años, tras comprobarse que se dejó perder un partido a cambio de un soborno.

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno subirán en el ranking ATP

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno ya se aseguraron escalar posiciones en el ranking ATP debido a sus victorias. En el caso del ‘Colo’ se aseguró llegar al puesto 111, que se convertirá en el mejor de su carrera, pero puede seguir avanzando si también lo hace en el Challenger de Lisboa.

Por su parte, Gonzalo Bueno perdió terreno en las últimas semanas en el ranking ATP. Con su llegada a cuartos de final en Buenos Aires, pasará a estar en el puesto 241, subiendo más de quince posiciones.

¿Cuánto dinero ganaron Ignacio Buse y Gonzalo Bueno por sus triunfos?

Ignacio Buse ya se aseguró un premio importante por su presencia en cuartos de final del Challenger de Lisboa. De acuerdo al sitio web de la ATP, se aseguró un total de 4,195 euros. Si llega a ganarlo, eso se quintuplicará y podría ganar más de 20 mil euros.

Gonzalo Bueno, por su parte, también tiene un premio económico destacado. Ya se aseguró un total de 2,890 dólares, según el sitio web de la ATP. Las ganancias por ser campeón superarían los 14 mil dólares.

¿Cuándo juegan Ignacio Buse y Gonzalo Bueno?

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno jugarán sus respectivos partidos de cuartos de final este viernes. El limeño jugará ante Trungelliti desde las 8:10 A.M. en Lisboa. Por su parte, el trujillano enfrentará a Kicker este viernes a la 1:10 P.M. en Buenos Aires.

