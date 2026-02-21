Mientras destaca en el Rio Open, Ignacio Buse ya tiene rival confirmado para el Chile Open 2026

Ignacio Buse, actual número 91 del mundo, tiene una de las mejores semanas de su corta carrera profesional. Hasta el sábado 21 de febrero ganó tres partidos en el Rio Open 2026, que le permitieron llegar hasta las semifinales donde debe enfrentar a Alejandro Tabilo (68º del ranking ATP). Mientras tanto, la continuidad será el Chile Open, ATP 250 en Santiago, donde el peruano ya tiene rival confirmado.

Publicidad

Publicidad

El Rio Open quedará como el gran torneo en donde Ignacio Buse se dio a conocer al mundo. Metió su segunda semifinal en un ATP, la primera para un peruano en un ATP 500 y, además, le significará un gran ascenso en el ranking ATP.

En el camino del ‘Colo’ han pasado el local Igor Marcondes (348º), el favorito João Fonseca (38º) y el italiano Matteo Berrettini (57º). A todos les ganó en tres sets. En todas sus presentaciones se lo vio jugando un gran tenis, con buen juego de fondo de cancha e, incluso, enamorando al público brasileño.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Ignacio Buse jugará el Chile Open tras su participación en Río

El próximo torneo en la agenda de Ignacio Buse es el Chile Open, el ATP 250 que se disputa en Santiago de Chile. Una vez que termine su participación en el Río Open deberá viajar a tierras chilenas para su primer partido, ya confirmado.

El abierto chileno ya realizó el sorteo de su cuadro principal donde tiene como máximo favorito al argentino Francisco Cerúndolo (19º). Para la raqueta número del Perú, en tanto, debutará frente a otro argentino. Se trata de Thiago Agustín Tirante (92º), quien viene de quedarse en cuartos de final del Río Open (perdió precisamente ante Alejandro Tabilo).

ver también El momento de tensión entre Matteo Berrettini y la umpire por el retraso de juego y la reacción del público: “Buse, Buse”

Hay un antecedente previo de duelo entre Buse y Tirante. Fue en el Challenger de Modena en 2025 donde el argentino triunfó por un sólido 6-1 y 6-2. Por lo cual, el ‘Colo’ irá en busca de revancha.

Publicidad

Publicidad

Así se juega el cuadro del Chile Open (X @DrawsTennis).

¿Cuándo se juega y dónde ver Ignacio Buse vs. Thiago Agustín Tirante por el Chile Open?

El partido entre Ignacio Buse y Thiago Agustín Tirante, por la primera ronda del Chile Open 2026, no tiene fecha ni horario confirmado. Debido a la participación del peruano en el Río Open, es probable que se juegue el próximo martes 24, pero todo queda sujeto a lo que disponga la organización del torneo chileno.

Todos la actividad y los partidos del Chile Open lo podrás ver en vivo por la plataforma Disney+.

Datos claves

Ignacio Buse (91º) juega la semifinal del Río Open 2026 ante Alejandro Tabilo.

juega la semifinal del Río Open 2026 ante Alejandro Tabilo. Primera semifinal ATP 500 para un peruano tras vencer a tres rivales en Brasil.

para un peruano tras vencer a tres rivales en Brasil. Thiago Agustín Tirante (92º) enfrentará a Buse en el Chile Open por Disney+.

Publicidad