El momento de tensión entre Matteo Berrettini y la umpire por el retraso de juego y la reacción del público: “Buse, Buse”

Matteo Berrettini hizo uso de su experiencia para poder ganar tiempo en el juego contra Ignacio Buse en el Open de Río.

Por Bruno Castro

Mateo Berrettini conversando con la umpire.
© Captura ESPNMateo Berrettini conversando con la umpire.

Accidentado el encuentro entre Matteo Berrettini y el peruano Ignacio Buse por el tema de la lluvia en Brasil. En pleno encuentro, se tuvo que parar en varias oportunidades pues se consideró imposible poder jugar en esas condiciones. Esto terminó por generar un malestar en el italiano, quien fue el que más protestó por la situación climática.

Se encontraban en el tercer set, en el cual el peruano consiguió sacar una ventaja importante de 5 a 2, cuando de pronto volvió la lluvia. Al verse en problemas el europeo, no tuvo otra idea que intentar parar el juego pues se sentía en desventaja, alegando que no se podía continuar por la condición climática. Esto hizo que la umpire le pida que pueda seguir en el juego, pero cuando comenzó la discusión volvió con todo a llover y no quedó de otra más que suspender el juego.

Por otro lado, esta situación en la que el italiano estuvo quejándose con la umpire, fue aprovechada por los hinchas. Los cuales no dudaron un solo momento en hacerse notar con un cántico en contra del europeo al corear el nombre de “Buse, buse”, aparte de también terminar de silbarlo por no querer jugar el partido en el que se encontraba en problemas.

¿Contra quién jugará el ganador de Ignacio Buse contra Matteo Berrettini?

En este caso, el ganador de los cuartos de final entre Ignacio Buse y Matteo Berrettini, pasará a jugar el día sábado 21 el juego por las semifinales. En busca del pase a la gran final que se desarrollará el día domingo 22 de febrero.

El ganador de este partido jugará ante el ganador del duelo entre Thiago Tirante vs. Alejandro Tabilo. Compromiso que también se vio afectado por el clima de Brasil. Así que en este caso llegarán en las mismas condiciones para el choque por la gran final de este certamen.

¿Por qué se suspendió Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini por los cuartos de final del Rio Open 2026?

Datos Claves

  • El peruano Ignacio Buse aventaja 5-2 a Matteo Berrettini en el tercer set en Brasil.
  • Matteo Berrettini protestó ante la umpire para suspender el juego por las condiciones climáticas.
  • El ganador enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Thiago Tirante y Alejandro Tabilo.
Bruno Castro
Bruno Castro
