Novak Djokovic se va despidiendo del tenis: se bajó de un Masters 1000 y su futuro es el fútbol profesional

Novak Djokovic, a sus 38 años, sabe que su cuerpo requiere de la mayor recuperación posible para poder afrontar los torneos más importantes de la mejor manera física. Por eso, en la previa al US Open, decidió bajarse del Masters 1000 de Cincinnati. Mientras se concentra en el último Grand Slam de este 2025, también mira hacia futuro lejos del tenis y ya decidió acercarse al fútbol profesional.

Publicidad

Publicidad

‘Nole’ confirmó que no estará presente en Cincinnati, certamen que arranca el próximo 7 de agosto. Tampoco estuvo en el Masters 1000 de Canadá, por lo que esto confirma que no jugará un sólo torneo sobre pista dura en la previa al US Open. Sin partidos, llegará sin adaptación a la superficie ni rodaje, pero el serbio decide priorizar la recuperación física.

Es que ya lleva un mes sin jugar un partido ATP oficial. Su última presentación fue en las semifinales de Wimbledon donde perdió ante quien fue campeón, Jannik Sinner. En ese partido, ya arrastraba problemas en la zona inguinal de otros anteriores. Por eso, hoy, la prioridad es estar 100 por ciento físicamente para la cita en Flushing Meadows.

Novak Djokovic sabe que se acerca el final de su carrera

Novak Djokovic se perderá por segundo año consecutivo el Masters 1000 de Cincinnati priorizando el descanso, con vistas al US Open. Este torneo lo supo ver como campeón en tres ocasiones (2018, 2020 y 2023) y tiene un récord de 45 victorias y 12 derrotas.

Publicidad

Publicidad

ver también Djokovic, Sinner, Alcaraz, Sabalenka, Swiatek, Raducanu y más en un mismo torneo con premio de 1 millón de dólares

Ahora bien, esto ya muestra que el cuerpo ya empieza a ser un factor todavía más notable para Novak Djokovic. Si bien esto es algo que ya se ve desde hace algún tiempo, lo cierto es que a menor cantidad de torneos, más habrá que hacerse a la idea de que el de Belgrado está cerca del retiro profesional.

El objetivo de ‘Nole’ será el US Open donde su última consagración fue en 2023. Por supuesto, por su calidad, por su experiencia y por lo visto en grandes pasajes de Wimbledon, es candidato al título, aunque un paso atrás del dúo Jannik Sinner-Carlos Alcaraz, número 1 y 2, respectivamente. Ese paso atrás en el que está el serbio también es otro factor que lo acerca al retiro, viendo que las chances de ganar el título de Grand Slam número 25 se alejan.

Novak Djokovic se acerca al fútbol tras la compra de un equipo de fútbol en Francia

Conforme va acercándose el momento del retiro, Novak Djokovic concentrará sus ojos en sus proyectos por fuera de las pistas de tenis. En este sentido, sumó uno más en las últimas horas, ya que se convirtió en uno de los dueños de un club de la Segunda División de Francia.

Publicidad

Publicidad

La inclusión de Djokovic como uno de los copropietarios de Le Mans FC fue anunciada por el propio club de manera oficial. El serbio es inversionista minoritario, junto a dos ex pilotos de la Fórmula 1, Kevin Magnussen y Felipe Massa.

Estos tres deportistas se unieron al empresario Georgios Frangulis, CEO y fundador de la marca brasileña de productos de Açaí, Oakberry, y al grupo inversor OutField para la comprar del Le Mans FC. Por ende, se trata de varios inversionistas, que buscarán llevar a este club francés a la Primera División francesa.

Djokovic forma parte del grupo de inversionistas del Le Mans FC de Francia (Instagram @boardroom).

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a un comunicado oficial, Novak Djokovic “aportará un valor añadido considerable” para Le Mans FC. En tanto, “Massa y Magnussen ayudarán a crear puentes entre el fútbol y el automovilismo, una fortaleza distintiva de la marca Le Mans” (conocido es el circuito donde se disputan las 24 Horas de Le Mans).

‘Nole’ sigue sumando proyectos por fuera del tenis para seguir invirtiendo su dinero y ser de su interés una vez que concluya su carrera profesional. Por ejemplo, cuenta con una marca familiar, Family Sport, la cual se especializa en proyectos inmobiliarios, organización de eventos y distribución de artículos deportivos, entre otros. También posee una marca de biotecnología, QuantBioRes, y no hay que dejar de mencionar las marcas que lo han acompañado en su carrera donde podría ser embajador como Lacoste, Head, Asics, Head y Kia Motors, entre otras.