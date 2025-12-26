¿Juega Haaland? Las alineaciones para Nottingham Forest vs. Manchester City tras la última polémica de Pep Guardiola

Manchester City va en busca del liderazgo de la Premier League tras las fiestas de Navidad. Pep Guardiola, pese a la polémica por mandar a todos sus jugadores a las básculas, cuenta con todas sus piezas para el duelo de este sábado 27 de diciembre ante Nottingham Forest en el City Ground. El local necesita una victoria para escaparle a los puestos de descenso.

Publicidad

Publicidad

Nottingham Forest vs. Manchester City es uno de los partidos que le da continuidad a la fecha 18. Tras la victoria de Manchester United 1-0 ante Newcastle en el Boxing Day, llega el turno de los ‘Citizens’, que van por el primer lugar (si gana, superará a Arsenal por un punto, hasta que juegue), en una dura visita al City Ground, ante un equipo necesitado.

Tweet placeholder

Pep Guardiola mandó a todos sus jugadores a las básculas

Luego de las fiestas por Navidad, Manchester City volvió a los entrenamientos, pero con una novedad impuesta por Pep Guardiola. Todos los jugadores tuvieron que pesarse en las básculas para un control sobre su peso. El que estaba en sobrepeso no estaría a disposición para este compromiso, clave en la lucha por el título mano a mano con Arsenal.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los reportes indican que no hubo afectados debido a las fiestas navideñas, por lo que Guardiola contará con todas sus piezas en condiciones. A pesar de ello, algunos jugadores, como Erling Haaland, se lo tomaron con humor. El noruego, de hecho, publicó una foto desde la báscula e indicó que todo estaba bien con su peso, por lo que, ante el Forest, buscará su gol 150 en el City.

ver también Haaland va por los 150 goles con el City: estas son sus cuotas ante Nottingham Forest

No obstante, sufre por las bajas de Rodri, Jérémy Doku, Mateo Kovacic, Oscar Bobb y John Stones por distintas lesiones. Tampoco están a disposición Rayan Aït-Nouri y Omar Marmoush por sus participaciones en la Copa Africana de Naciones.

Publicidad

Publicidad

Nottingham Forest, con algunas ausencias importantes

Poco a poco, Sean Dyche va recuperando algunos jugadores importantes tras algunas lesiones, como los casos de Matz Sels y Nicolás Domínguez. Sin embargo, sigue sufriendo por las ausencias de Chris Wood y Ola Aina por distintas lesiones.

Chris Wood, figura, referente y goleador del Nottingham Forest (Getty Images).

A ellos, hay que sumarle que Ibrahim Sangaré y Willy Boly están representando a sus selecciones en la Copa Africana de Naciones. Por lo cual, el entrenador se las tiene que ingeniar para poner su once inicial ante uno de los escoltas del líder Arsenal.

Publicidad

Publicidad

Las alineaciones para Nottingham Forest vs. Manchester City

NOTTINGHAM FOREST: John Victor; Nicolò Savona, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Douglas Luiz, Elliot Anderson; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi; e Igor Jesús. DT: Sean Dyche.

MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Rayan Cherki; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Horarios y dónde ver en vivo Nottingham Forest vs. Manchester City

Nottingham Forest vs. Manchester City se juega este sábado 27 de diciembre en el City Ground de Nottingham por la fecha 18 de la Premier League 2025-26. El partido comienza a las 12:30 p.m. (local), mientras que en los países de América empieza en los siguientes horarios:

Publicidad

Publicidad

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 09:30 a.m.

Bolivia y Venezuela: 08:30 a.m.

Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Estados Unidos (ET): 07:30 a.m.

Costa Rica, Honduras, México y Nicaragua: 06:30 a.m.

Estados Unidos (PT): 04:30 a.m.

En tanto, este encuentro tendrá transmisión en vivo de ESPN por TV y de la plataforma Disney+ Premium vía online para toda Sudamérica. En México, se puede ver por FOX One. Y en Estados Unidos va por USA Network, NBC Sports App, nbcsports.com y SiriusXM FC.

Datos claves

Pep Guardiola impuso controles de peso a sus jugadores tras las fiestas navideñas.

impuso controles de peso a sus jugadores tras las fiestas navideñas. 27 de diciembre es la fecha del duelo entre Manchester City y Nottingham Forest.

es la fecha del duelo entre Manchester City y Nottingham Forest. Erling Haaland intentará alcanzar su gol 150 con Manchester City este sábado.

Publicidad