“La verdad es que la hinchada de Emelec es igual a la del más grande de Perú, Alianza Lima”

Christian Cueva fue uno de los jugadores que revolucionó el mercado en Perú al volver para jugar en Juan Pablo II College. A la espera de iniciar la pretemporada con el cuadro de Chongoyape, ‘Aladino’ habló sobre Emelec de Ecuador, su último club en el que tuvo un paso de mayor a menor.

Publicidad

Publicidad

Los problemas económicos de Emelec y la falta de pagos llevaron a Christian Cueva a ser uno de los primeros futbolistas en solicitar su salida. No terminó la temporada en Ecuador y el futbolista peruano optó por un arreglo para quedar así en libertad de acción.

“En este caso yo conversé con la directiva, el tema económico no estaba pasando muy bien el club, pero me ilusioné, llegué y no me arrepiento“, comentó en una entrevista con Exitosa Noticias. Ahora, espera volver a los primeros planos en Perú tal como sucedió en su último ciclo en el país con la camiseta de Cienciano del Cusco.

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva destacó a Emelec y puso a su hinchada a la altura de la de Alianza Lima

Christian Cueva destacó su paso por Emelec. Pese a que su ciclo fue de mayor a menor, logró salvar al equipo del descenso, pero no tuvo continuidad en el final debido a la falta de pagos al plantel. Aún así, dijo que le gustó su paso por Ecuador.

“Ya tenía una oportunidad el año pasado antes de ir a Cienciano, por x motivo no se dio y bueno este año ya estuve en Emelec, se me habló y me gustó. Me habló el presidente y muy agradecido por confiar en mí“, aseguró ‘Aladino’.

ver también Christian Cueva se rindió ante jugador que la rompió en el Perú vs. Bolivia: “Es un gran profesional”

Por supuesto, como en su carrera, hubo algunas polémicas. Por ejemplo, lo acusaron de tener una pelea con el presidente del club ‘eléctrico’, Jorge Guzmán. “Es algo que quería aclarar siempre. En algún momento se habló que siempre me peleaba y, como digo, yo también respeto los comentarios y todo. Pero, el fondo solamente lo sé yo de cada lugar de donde yo he salido“, apuntó.

Publicidad

Publicidad

Más allá de eso, destacó a la hinchada del club y lo puso a la altura de la de Alianza Lima. “Es hermosa. La verdad que la hinchada de Emelec es igual que la del más grande que del Perú, Alianza Lima“, dijo. Estas declaraciones vuelven a poner el foco en su fanatismo por el club blanquiazul.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Christian Cueva quiere volver a la Selección Peruana?

Durante la misma entrevista, Christian Cueva también reflexionó sobre su carrera y también habló sobre la chance de volver a la Selección Peruana. “Ya estoy en la última etapa. La gente dice ’34 años, estás joven’. Para la vida, sí. Pasa que para el fútbol, ya no. El fútbol avanzó en un abrir y cerrar de ojos, pero con errores y aciertos, yo soy muy feliz con lo que he podido hacer“, expresó.

Respecto a la Selección Peruana, confesó que se ilusionó durante su paso por Cienciano. “Cuando estábamos en Sudamericana, me ilusioné bastante. Dije ‘bueno, ojalá me toque la oportunidad’. Pero también entiendo y sé que es así, que también, al igual que yo, hay muchos compañeros que también merecen lo mismo. Yo siempre a mi selección la voy a apoyar desde todos lados”, manifestó.

Publicidad

Publicidad

“Se extrañan esos momentos con la Selección. Se extrañan esos vestuarios donde se escucha la música, la joda, por decir así. Se extraña bastante. La Selección ha sido una etapa de mi vida que me ha marcado muchísimo”, cerró.

Datos claves