La reacción de la prensa chilena al enterarse que Ricardo Gareca incursionará en el streaming: “Se reinventa tras su fracaso”

Ricardo Gareca no viene trabajando como entrenador desde hace un buen rato, específicamente tras su salida de la Selección Chilena. En todos estos últimos meses ha sido tendencia por distintas entrevistas a nivel local e internacional, aunque ahora acaba de dar una especie de golpe sorpresivo al anunciarse como streamer en el mundo digital peruano. Dicho esto, en el país sureño ya lo saben.

Publicidad

Publicidad

Recientemente se pudo conocer que Ricardo Gareca será uno de los nuevos conductores del programa digital ‘La Sustancia‘, el cual está presupuestado para ser estrenado a inicios del año 2026. A través de una promoción audiovisual al lado de Jefferson Farfán, quien por cierto es un éxito en el streaming, el nombre del estratega argentino generó reacciones en los medios chilenos.

“Gareca se reinventa tras su fracaso con ‘La Roja’ y se lanza como streamer. Una nueva etapa vivirá el extécnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, en 2026 dado que tras su fracaso con ‘La Roja’ se volverá streamer y conducirá su propio podcast”; comentaron en el medio chileno ‘La Señal‘ respecto a la novedosa industria en el que a partir del próximo año estará inmerso el ‘Tigre’.

Fuente: La Señal.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál será el rol de Ricardo Gareca y de que tratará el programa digital ‘La Sustancia’?

Ricardo Gareca será el conductor del nuevo programa digital ‘La Sustancia‘ y con lo cual será parte de un espacio en donde anteriormente no ha sido partícipe. Ahora, en cuanto a la temática, se estima que este canal de streaming buscará charlas amenas y profundas al consumidor para que los hinchas tengan una opción más de cómo distraerse de manera bastante interesante.

ver también ¿Se olvidó de la Selección Peruana? Ricardo Gareca se ofreció a club campeón de Argentina

Es más, durante los últimos días se tuvo la palabra de ‘Boost Brand Accelerator‘, la reconocida agencia encargada del lanzamiento del programa en donde participará Ricardo Gareca. “El principal rasgo de la estrategia radica en que hay muchas propuestas digitales, que no son necesariamente relevantes, por lo que su propuesta de valor es traer contenido que sume. Por eso, propusimos el nombre de ‘La Sustancia’ y elaboramos el branding y la identidad visual”.

Luciana Olivares, CEO de ‘Boost Brand Accelerator’, fue entrevistada por el medio ‘Mercado Negro‘ y dio detalles de la participación del ‘Tigre’. “Estuvimos filmando en la Plaza de Barranco, hicimos una pecera de acrílico. Allí estuvieron el ‘profe’ Gareca y Farfán, haciendo ‘La Sustancia’ en vivo, pero las personas no podían escucharlos y solo tenían acceso a un código QR para que se suscriban”.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo fue la estadía de Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena?

Sabiendo que al mando de la Selección Peruana fue un tremendo éxito y que en la Selección Chilena esperaban que realice algo muy similar en cuanto a los objetivos trazados, Ricardo Gareca no cumplió con dichos propósitos y terminó yéndose del cargo antes de que terminen las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Dirigió 17 partidos con 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas, con lo cual no pudo lograr la clasificación al Mundial 2026.

DATOS CLAVES