André Carrillo ganó 30 millones por la Copa de Brasil, pero la FIFA complica a Corinthians

Corinthians se consagró en la Copa de Brasil hace algunos días, pero sufre de complicaciones económicas que hacen que la FIFA se interponga en su camino. Mientras el equipo de André Carrillo ya definió los pasos a seguir con los premios por el título, una parte del mismo ya se ha utilizado para pagar una deuda para Matías Rojas y se especula con que también pase lo mismo con otro impago a Santos Laguna de México.

La Copa de Brasil fue el segundo título de Corinthians en este 2025. Tras el Campeonato Paulista ganado a comienzos de año, se llevó la copa brasileña al vencer a Vasco da Gama en el partido de vuelta por 2-1 con los goles de Yuri Alberto y Memphis Depay. Con este último título, el ‘Timão’ se embolsó una cifra de 18 millones de dólares de premio (100 millones de reales brasileños).

Tras la consagración, se especuló con el premio para los futbolistas, aunque hubo gran preocupación debido a las deudas que el ‘Coringão’ tiene impagas. Finalmente, según reveló UOL Esporte, el club le dará a sus futbolistas y a sus empleados una cifra de 30 millones de reales. Dicho monto se dividirá para jugadores y trabajadores de la institución.

Corinthians pagará deudas para poder fichar y evitar prohibición de FIFA

Así, todos los futbolistas recibirán finalmente un premio económico debido al título de la Copa de Brasil. André Carrillo, en tanto, recibirá un monto de parte de esos 30 millones de reales que los directivos decidieron destinar a los jugadores. Pero, el resto del dinero servirá para seguir pagando deudas importantes.

El caso Matías Rojas es uno de los que más preocupó a Corinthians durante estos días. Se le debe pagar una cifra cercana a los 7.5 millones de dólares (41.5 millones de reales) a fin de evitar una posible prohibición de fichajes de parte de la FIFA. Sin embargo, todavía persiste ese problema con el máximo organismo del fútbol mundial.

¿Por qué? El ‘Timão’ aún conserva una prohibición para fichar de parte de la FIFA debido a una deuda con Santos Laguna de México por el fichaje de Félix Torres. Según informó Globo Esporte, hay negociaciones entre las partes para terminar con el impago, pero no es una situación fácil. Debe una cifra de 6.5 millones de dólares (36 millones de reales), pero quiere que se le perdone un millón de dólares de intereses para pagar sólo 5.5 millones de dólares (30.5 millones de reales).

Félix Torres, el defensor que genera la sanción de FIFA en Corinthians (Getty Images).

No obstante, el periodista partidario Luis Fabiani asegura que hay confianza en Corinthians para llegar a un acuerdo y, así, terminar con las deudas para el 3 de enero. Eso le permitirá levantar la sanción de la FIFA y, así, meterse en el mercado para negociar fichajes e inscribir jugadores.

Corinthians ya piensa en fichajes

En base a la necesidad de levantar la sanción de FIFA, Corinthians ya tiene pensado algunos fichajes. Uno de ellos corresponde a Maycon, quien está a préstamo desde Shakhtar Donetsk. Este club sólo acepta su continuidad en Brasil a través de la compra de su ficha, valuada en 2 millones de euros, según informaron los periodistas André Hernan y Bruno Andrade.

Maycon se ha convertido en una figura indispensable en Corinthians (Getty Images).

En las últimas horas, distintas fuentes de Brasil, apuntan a un interés del ‘Timão’ por el venezolano Jefferson Savarino de Botafogo. No será un fichaje sencillo, ya que se pedirá un monto importante para su llegada.

Para que estos jugadores lleguen, los paulistas necesitan vender jugadores. Uno de los que podría irse es el arquero Hugo Souza, quien está en la mira del AC Milan, y hay negociaciones por él. El club brasileño también pretende prescindir de algunos jugadores que Dorival Júnior no tendrá en cuenta, como el caso de Pedro Raúl, quien volvió de un préstamo desde Ceará.

Datos claves