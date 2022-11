Es innegable lo que quiere hacer Universitario de Deportes en la próxima temporada, está buscando armar un equipo muy competitivo para la Liga 1 y Copa Sudamericana. Es por eso quiere reforzarse con jugadores que han destacado y que han sido fundamental en sus equipos, el volante Adrián Ascues es uno de ellos y los Cremas lo vienen siguiendo y quieren contar con el jugador para el 2023, pero no es el único equipo que lo pretende.

FOTO: DEPORTIVO MUNICIPAL

Sin embargo, Ascues manifestó que no recibió ninguna oferta por parte de los Merengues y de Sporting Cristal. Lo que sí confirmó es que su contrato con Deportivo Municipal se terminó, todo se dio a conocer porque el futbolista tuvo una conversación con el ex jugador Aldo Olcese. Este último, contó esta charla en su programa deportivo A presión.

"Llamé a Adrián Ascues y él no sabe absolutamente nada del tema con Universitario de Deportes. Ahorita se encuentra de vacaciones en una playa, pero lo que sí me dijo es que ya terminó contrato con Deportivo Municipal. No va a seguir en el club. Además, me desmintió al decirme que no iba a ir a Sporting Cristal, algo que se venía hablando hace meses, y me dijo que está tranquilo esperando lo que le pueda decir su representante", contó Olcese.

Hasta el momento queda claro, que Adrián Ascues aún no define su futuro en la Liga 1 2023, por lo que se tendrá que esperar si habrá novedades en su carrera futbolística.



Adrián Ascues en el 2022

En la temporada 2022, el volante Adrián Ascues jugó 33 partidos con la camiseta de Deportivo Municipal y dentro de estos partidos se destaca el hecho de que pudo anotar 10 goles y realizar 2 asistencias.