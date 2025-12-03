Mr. Peet se diferenció de Néstor Gorosito y reveló por qué Piero Cari no estuvo ante Sporting Cristal: “Hay que tener mucho cuidado”

Alianza Lima consiguió un importante empate frente a Sporting Cristal y ahora tendrá la oportunidad de cerrar la llave de los playoffs de la Liga 1 2025 jugando en condición de local. Matute será testigo de una verdadera final, aunque existen ausencias en el equipo que generan dudas en el hincha y en esta ocasión el nombre de Piero Cari es quien viene quedando al margen de las planificaciones.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Liga1 Te Apuesto

Es cierto, en su momento era un jugador totalmente desconocido para el ámbito local y fue Néstor Gorosito quien se encargó en darle una chance de que pueda mostrarse. Lo hizo de gran manera en Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana durante este 2025, por lo que ahora sorprende en demasía su ausencia hasta de suplente ante Sporting Cristal y Mr. Peet reveló el motivo

¿Qué pasó realmente con Piero Cari? Hace algunas semanas, distintas informaciones aseguraban que el volante de Alianza Lima había sido apartado de los planes por ciertas indisciplinas en la interna y como consecuencia de ello tuvo que ser borrado de la plantilla. Esto nunca se confirmó y todo parece indicar que no fue así ya que ahora Peter Arévalo dio detalles de la verdad.

Publicidad

Publicidad

Mr. Peet aseguró que Piero Cari no estuvo ligado a actos de indisciplina

“Es un tema técnico. Hay que tener mucho cuidado con estos temas, hace algunas semanas soltaron algunas cosas. Lo de Cari fue un tema de tardanza. Estoy hablando de hace algunas semanas, era un tema de tardanzas porque él vive en la concentración, no que llegara tarde a los entrenamientos. Hay que tener cuidado con esas informaciones”; confesó Mr. Peet en ‘Madrugol’.

ver también ¿Se va de Alianza Lima?: Renzo Garcés habló de su futuro tras empate con Sporting Cristal

Ahora, siguiendo en esta misma línea, el reconocido comunicador deportivo hizo énfasis en las decisiones del DT de Alianza Lima. “Gorosito entiende que este tipo de partidos tiene que jugarlos con la gente más experimentada posible, acostumbrada a manejar presiones. Piero Cari está dentro de la visión que tiene Gorosito para ser un jugador con más protagonismo la próxima temporada”.

Publicidad

Publicidad

La confesión de Néstor Gorosito sobre la ausencia de Piero Cari en Alianza Lima

Luego del empate frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, Néstor Gorosito fue consultado en conferencia de prensa sobre la ausencia de Piero Cari en la lista de convocados cuando claramente, en su momento, representó ser una especie de debilidad y apuesta del comando técnico que actualmente se mantiene en Alianza Lima. El ‘profe’ tuvo una respuesta contundente ante ello.

“Nosotros tenemos un plantel que son 30 y pico de jugadores y siempre queda alguno afuera. A Piero Cari ni lo conocían, ni vos, ni ninguno lo conocía. Ni sabían quién era hace 5 meses. En los equipos grandes, después el entrenador elige de acuerdo a lo que se puede presentar. Así que más confianza de la que nosotros tenemos en Piero, imposible”; contestó con énfasis el popular ‘Pipo‘.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES