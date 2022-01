Llegó para darle un peso distinto a la zona defensiva del plantel de Gregorio Pérez, por pedido expreso del director técnico. Ángel Cayetano aún no suma minutos con camiseta de Universitario de Deportes, pero desde sus declaraciones viene haciendo las cosas bien para ser referente.

El volante uruguayo en sus diversas charlas con medios deportivos, elogió el club donde está trabajando ahora mismo. En esta oportunidad, habló para las cuentas principales del conjunto 'crema', y para las redes sociales oficiales del cuadro 'merengue' señaló lo siguiente.

"Mis expectativas son muy altas. Cuando me habló Gregorio (Pérez), me dijo lo que era este club, que era espectacular. Un club grande. Nunca había estado en un club así, la verdad, pero a la vez ir entendiendo bien lo que es, lo que significa y lo que tengo que ser como jugador que representa estos colores".

Pasando a explicar su cercanía con los fanáticos: "Cuando ya estaba más o menos conversado que venía para acá, empecé a buscar a la hinchada de la ‘U’. Impresionante. Esa energía se transmite en la cancha y, a veces, es difícil tener un juego con la tenencia porque esa misma hinchada te empuja. Hace que vayas directo".

Finalmente, prometió dejar absolutamente todo en la cancha, y de él pueden esperar en principio trabajo incansable: "El hincha me recibió de la mejor manera, me he cruzado con pocos, pero lo que me dicen es sobre la garra. Se identifican con los uruguayos con eso. Yo también estoy identificado con la garra".