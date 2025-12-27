¿Se queda en Universitario? Rodrigo Ureña no fue anunciado en Millonarios y esta sería la insólita razón

Universitario de Deportes cerró el 2025 de manera espectacular con el tricampeonato en la Liga 1. Sin embargo, tras la euforia de la hinchada ‘crema’, llegaron noticias difíciles, como la salida de Rodrigo Ureña rumbo a Millonarios.

Justo cuando se esperaba la confirmación oficial por parte del club colombiano, se dio a conocer un hecho inusual que podría haber generado malestar en el mediocampista chileno.

¿Qué pasó con el fichaje de Rodrigo Ureña?

Según dio a conocer el periodista deportivo Wilmer Robles, Millonarios tiene todo preparado, tanto en documentación como en el monto económico, para concretar el fichaje de Rodrigo Ureña en este mercado de pases 2026.

No obstante, desde Universitario habrían demorado la operación al no cumplir con los pagos que le corresponden al volante según indica su contrato.

“El club ya tiene todo acordado y formalizado en lo económico, y solo espera el OK de la ‘U’ para anunciar la contratación. Sin embargo, lo que viene trabando la operación es que Universitario de Deportes le comunicó al volante chileno que no está dispuesto a pagarle lo que le corresponde según el contrato firmado en 2023. Ahí está la demora en las posiciones”, explicó el mencionado comunicador en su cuenta de Twitter.

Sin duda alguna, la situación ha generado gran malestar en Ureña, consciente de que los plazos no esperan cuando se trata de negociaciones de cara a la próxima temporada. Solo falta que se alcance un acuerdo entre el jugador y el club para que el futbolista se desvincule del club ‘merengue’ e inicie su nueva etapa en Colombia.

Lo que pagó Millonarios por Rodrigo Ureña

De acuerdo con las últimas informaciones, Millonarios ofreció 250 mil dólares por el fichaje de Rodrigo Ureña en este mercado de pases. La propuesta fue aceptada por Universitario, definiéndose además la forma de pago en beneficio de ambos clubes. Sin embargo, ahora queda pendiente acordar la cifra que solicita el volante chileno.

