Vóley

Universitario ganó en mesa y la FPV le dio el triunfo en el Clásico ante Alianza Lima

El máximo ente regulador del vóley nacional le dio los tres puntos al cuadro 'crema' tras grave error del DT 'blanquiazul'.

Por Nicole Cueva

Universitario ganó en mes y se llevó los tres puntos ante Alianza Lima.
© Universitario VóleyUniversitario ganó en mes y se llevó los tres puntos ante Alianza Lima.

El Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Vóley (FPV) resolvió a favor de Universitario de Deportes tras aceptar su reclamo, en el que se señalaba que Alianza Lima incurrió en una falta reglamentaria al utilizar cuatro jugadoras extranjeras de manera simultánea durante el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley.

FPV le dio el triunfo a Universitario tras error de Alianza Lima

Durante el duelo entre Alianza Lima y Universitario, Facundo Morando dispuso la presencia simultánea de cuatro jugadoras extranjeras en cancha, acción que vulneró una de las normas establecidas en el reglamento de la Liga Peruana de Vóley.

Frente a esta situación, el club ‘crema’, a través de su jefe polideportivo Fabrizio Acerbi, optó por presentar el reclamo respectivo, argumentando que Alianza incurrió en una infracción grave que contraviene el reglamento, dejando la resolución final en manos del máximo ente regulador del vóley nacional.

A raíz de este reclamo, la FPV emitió un pronunciamiento hoy, 27 de diciembre, en el que dio la razón a la ‘U’. La entidad declaró fundado el recurso presentado y señaló que su ‘eterno rival’ incurrió en una infracción grave, contraviniendo las Bases del Campeonato.

¿Qué decisión tomó la Federación Peruana de Vóley?

Cenaida Uribe culpó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley

Cenaida Uribe culpó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley

Como consecuencia de esta resolución, la Liga Peruana de Vóley determinó otorgarle el triunfo a Universitario de Deportes frente a Alianza Lima con un marcador oficial de 3-0, con parciales de 25-0 en cada set.

Esta decisión no solo significó la victoria para el elenco ‘estudiantil’, sino que también provocó una modificación total en la tabla de posiciones del campeonato, alterando el panorama de la competencia.

DATOS CLAVES

  • La FPV otorgó el triunfo a Universitario por 3-0 con parciales de 25-0.
  • Alianza Lima alineó simultáneamente a cuatro jugadoras extranjeras, vulnerando el reglamento de la liga.
  • El Comité de Apelaciones emitió la resolución oficial este sábado 27 de diciembre.
nicole cueva
Nicole Cueva
