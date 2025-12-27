Jugó 5 partidos en Universitario, fue revelación de otro equipo de Liga 1 y ahora hinchas piden regreso a la ‘U’: “Le tengo fe”

Álvaro Rojas se ha convertido en uno de los nombres más comentados por los hinchas de Universitario de Deportes tras su destacada participación en la última temporada de la Liga 1 2025.

El joven volante, quien jugó apenas cinco partidos con la camiseta ‘crema’ antes de ser cedido a préstamo a Juan Pablo II College, fue nominado como jugador revelación del torneo, lo que ha generado un creciente interés entre la afición para verlo de regreso en Ate.

Hinchas piden su regreso a Universitario

El rendimiento de Álvaro Rojas en Juan Pablo II College no ha pasado desapercibido. Su velocidad, visión de juego y capacidad para generar peligro han sido claves para que los hinchas de Universitario pidan su retorno al primer equipo.

En redes sociales, los comentarios destacan la ilusión que genera el joven jugador: “Voy a confiar en Rabanal y esperar que le dé minutos a quien lo merece. Le tengo fe a Álvaro Rojas“, “Ojalá Rabanal lo ponga a jugar porque desde su debut se notó lo crack que es Álvaro Rojas” y “Magallanes no es un refuerzo para la ‘U’, incluso te diría que el chico Álvaro Rojas sería un gran refuerzo”.

Estos mensajes reflejan la confianza que la hinchada tiene en Rojas y el deseo de verlo consolidarse en el conjunto ‘merengue’, equipo donde comenzó su carrera profesional.

Álvaro Rojas fue nominado a jugador revelación del año

Tras una gran campaña en Juan Pablo II College, Álvaro Rojas fue nominado en la categoría ‘Jugador Revelación de la Liga 1 2025’ junto a jugadores como Ian Wisdom (Sporting Cristal), Edu Villar (Sport Huancayo), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Joél Lupu (Alianza Atlético).

En lo que respecta a Rojas, disputó 31 partidos durante la última temporada, anotando cuatro goles y sumando dos asistencias. Su destacada actuación lo coloca como uno de los principales candidatos a llevarse el premio.

