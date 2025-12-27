En Uruguay confirman que Hernán Barcos no jugará en Montevideo Wanderes por culpa de una oferta en Liga 1

Tras confirmarse que no jugará más en Alianza Lima, pese a que los hinchas íntimos lo siguen reclamando en el equipo, Hernán Barcos analiza opciones para seguir compitiendo en la temporada 2026. Durante las últimas horas se pudo conocer que desde el fútbol uruguayo lo tentaron y estaban cerca de ficharlo, pero una mejor oferta económica desde la Liga 1 contuvo dicho interés.

Resulta que Montevideo Wanderes estuvo bastante interesado en contar con los servicios de un Hernán Barcos que con 41 años de edad ha evidenciado una enorme vigencia, tanto en el fútbol peruano como en el ámbito internacional. Ahora, lejos de confirmarse qué equipos del país fueron los que frenaron una posible salida al exterior, se conoció que existió una diferencia financiera.

“Se cayó el pase de Hernán Barcos a Wanderers. Hasta ayer estaba todo dado para que el centrodelantero argentino de 41 años llegara, pero apareció un equipo peruano que le ofreció un salario imposible de igualar por el Bohemio”; fue la revelación del periodista uruguayo Ramiro Aranda a través de ‘X’ y con lo cual queda claro que el fututo del ‘Pirata’ seguiría en el balompié nacional.

Fuente: @RamaAranda03

¿Quiénes son los equipos de la Liga 1 que están interesados en Hernán Barcos?

Si bien en la información del colega uruguayo no se evidencian los nombres de los equipos de la Liga 1 que frenaron el interés de la directiva de Montevideo Wanderes en contar con los servicios de Hernán Barcos, en el medio local se sabe que Cajamarca FC y Sport Boys del Callao siguen muy de cerca al goleador argentino cuando incluso ha sido captado en reuniones en el interior del país.

Ahora, si hablamos de una oferta económica mejor a la que ofrecieron en el fútbol uruguayo, realmente no se podría conocer cuál de las instituciones sería. Cajamarca FC mantiene deudas con algunos integrantes de su actual plantel y hay inconvenientes en dicho aspecto, mientras que Sport Boys no se ha caracterizado en el último tiempo en romper el marcado con fichajes costosos.

Fuente: @Agencia_Andina

Los números de Hernán Barcos durante la temporada 2025 que demuestran vigencia

Vistiendo la camiseta de Alianza Lima durante la temporada 2025, Hernán Barcos disputó un total de 47 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Anotó 15 goles y registró 5 asistencias, con lo cual completó 2.477 minutos de competencia en donde estuvo muy a la par de un Paolo Guerrero con quien peleaba el puesto de titular dentro de las planificaciones de Néstor Gorosito. Claramente, estos números animarían a cualquier club a ficharlo.

