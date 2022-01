Formado por las divisiones menores del cuadro 'crema', cuando debutó dejó buenos comentarios. Cuando creció y demostró con goles su talento alegró al hincha. Pero cuando se fue, dejando una cifra millonaria a Universitario de Deportes, se consagró como un querido deportista.

Roberto Siucho ingresó al primer equipo del conjunto 'merengue' por pedido de Ángel David Comizzo, de ahí en adelante luchó y alternó buenas con malas. Hasta conseguir su máximo nivel en la temporada 2019 con Nicolás Córdova como entrenador. Ahora se llama Xiao Taotao, por un tema de nacionalidad.

Pues juega en el Kunshan F. C. de China, pero solo hasta esta temporada. Porque su contrato está por terminar, y en charla con el 'Diario Depor' confirmó que desea volver a donde todo comenzó: "Hubo un acercamiento, pero estamos viendo opciones. Sería algo lindo, pero vamos a ver qué pasa. De eso se tiene que encargar mi agente, pero sería bonito regresar".

El hincha de la "U" por sus acciones lo recuerda muy bien, y siempre lo tiene cerca al buen Roberto Siucho: "Hay hinchas que siempre te escriben y a uno le desean lo mejor, que desean que puedas regresar algún día. Están esos hinchas siguiéndote y brindándote todas las energías positivas".

Finalmente, reveló que junto a 'El Orejas' Edison Flores, hablan con volver al equipo de sus amores: "Como hincha, es el sueño deseado. He hablado con él (Edison Flores), pero uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. A quién no le gustaría estar ahí. Hay mucha ilusión de poder estar y más, pues, si se da la oportunidad de alcanzar un campeonato en una fecha tan importante". La noticia continuará dando capítulos en los próximos días seguramente.