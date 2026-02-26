¿Se queda sin jugar? La medida de Universitario al ver que Matías Di Benedetto aún no puede ser inscrito

Universitario de Deportes está enfocado en un nuevo partido por el Torneo Apertura 2026, aunque la situación de Matías Di Benedetto no es que haya sido dejada de lado. Como bien sabemos, el defensor todavía no puede debutar en la temporada ya que está a la espera de que pueda salir su nacionalización de forma oficial. Ante ello es que la institución crema tomó una drástica postura.

Fuente: Universitario.

Resulta que durante la última edición del programa ‘L1 Radio‘, se pudo conocer gracias a una revelación de Gustavo Peralta que en Universitario de Deportes están con la total predisposición de esperar hasta la quincena de marzo para recibir la documentación oficial de Matías Di Benedetto como peruano y luego inscribirlo en la Liga 1, es así que todo sería al límite del tiempo establecido.

“La ‘U’ va a esperar hasta 15 de marzo, como la fecha máxima que se cierra el libro de pases, para inscribir a Matías Di Benedetto. En la ‘U’ dicen que el DNI va a salir justo a tiempo. La información preliminar que Migraciones ha dado es que va a demorar un poco, pero van a poder ser inscritos Di Benedetto y los demás jugadores de otros clubes. Va a ser muy al límite”; contó Gustavo Peralta.

Matías Di Benedetto complica su nivel de relevancia en Universitario

Sabiendo que Matías Di Benedetto ha sido un jugador clave en las últimas temporadas que Universitario de Deportes fue campeón del fútbol peruano, está claro que una prolongada inactividad oficial como la viene atravesando lo puede estar complicado como uno de los habituales titulares con los que contaba un Javier Rabanal que a la vez va encontrando la mejor alineación inicial.

Ya son cuatro fechas del Torneo Apertura 2026 que Matías Di Benedetto no puede jugar y, de acuerdo a la información contaba en ‘L1 Radio‘, recién a partir de la quincena de marzo podría volver a competir. Es decir, seguirá perdiendo espacio en un equipo merengue en donde realmente era muy relevante y que ahora deberá remar desde muy atrás para volver a ganarse un puesto.

¿Contra quién y cuándo es el próximo partido de Universitario en el Torneo Apertura 2026?

Universitario de Deportes se alista para enfrentar a FC Cajamarca el próximo domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Con 8 puntos en la tabla de posiciones luego de conseguir dos triunfos y dos empates en este inicio del campeonato, ahora los dirigidos por Javier Rabanal esperan volver al camino del triunfo para seguir escalando y así no perderle rastro a los principales candidatos al título en este tramo de la temporada.

