A pesar de no tener chances de conseguir el Apertura, el cuadro 'crema' ya tiene listo su once para buscar los tres puntos ante el cuadro cajamarquino.

El once de Universitario para enfrentar a UTC en la última fecha del Torneo Apertura

Carlos Compagnucci dirigirá su primer partido con Universitario de Deportes en el estadio Monumental y será ante UTC. Cabe mencionar que para este duelo el cuadro merengue presentará cuatro variantes en su alineación habitual, y es que las lesiones de Nelinho Quina y Piero Guzmán le abrirán las puertas a otros jugadores, que intentarán mostrarse para convencer al nuevo técnico 'merengue' de cara al Torneo Clausura.

"Este es el once que alista Universitario para enfrentar a UTC en el Monumental Carvallo, Corzo, Alonso, Rugel, Cabanillas, Murrugarra, Barco, Quintero, Polo, Quispe y Valera", reveló el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter.

De esta manera, la titularidad de Leonardo Rugel está asegurada, un juvenil que debutó con Ángel Comizzo y que hasta ahora no gozó de muchas oportunidades en el club. Otro de los jugadores que saltarán al verde del Monumental, será Alfonso Barco, quien ingresará por Ángel Cayetano, mientras que Nelson Cabanillas pasará de extremo a lateral izquierdo. La última gran novedad será la presencia de Alberto Quintero desde el arranque del partido.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs. UTC?

Universitario de Deportes vs. UTC chocarán en duelo vibrante este domingo 3 de julio. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 8:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Monumental de Ate. Si bien la 'U' ya no cuenta con chances de pelear el Torneo Apertura, buscarán escalar posiciones en el acumulado para no distanciarse de los puestos de clasificación internacional para el próximo año.