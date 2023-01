Corren los años y desde 2013 se puede decir que todo ha sido un fracaso, porque se trata de un equipo grande. Universitario de Deportes por su historia está obligado a pelear todo lo que tenga enfrente, pero, tras esa temporada, no conoció ningún título trascendental, generando zozobra hasta en sus propios hinchas.

Los seguidores de la "U" exigen que su equipo sea campeón nacional, y para este año creen que podrán serlo. Debido a que contrataron bastante, bien en teoría, y cuentan con un cuerpo técnico de nivel, encabezado por el argentino Carlos Compagnucci. Hasta ahí podríamos quedarnos con el análisis respectivo.

Pero también entran a tallar acá los rivales que tendrán los cremas en frente. Será la fase previa de la Copa Sudamericana, y los duelos que tendrá que por Liga 1. Partiendo desde ahí, te mostramos a continuación el detalle de cada jornada, todos los partidos que tendrá por delante el club más ganador del fútbol peruano.

FIXTURE - CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES 2023 DE LA LIGA 1:

Fecha 1: Universitario vs. Cienciano

Fecha 2: Alianza Atlético vs. Universitario

Fecha 3: Universitario vs. Cantolao

Fecha 4: Unión Comercio vs. Universitario

Fecha 5: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 6: Carlos Mannucci vs. Universitario

Fecha 7: Universitario vs. FBC Melgar

Fecha 8: Binacional vs. Universitario

Fecha 9: Universitario vs. ADT

Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Fecha 11: Universitario vs. Atlético Grau

Fecha 12: Deportivo Municipal vs. Universitario

Fecha 13: Universitario vs. Sporting Cristal

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario

Fecha 15: Universitario descansa

Fecha 16: Universitario vs. César Vallejo

Fecha 17: UTC vs. Universitario

Fecha 18: Universitario vs. Cusco FC

Fecha 19: Sport Huancayo vs. Universitario

Con todo definido, ahora parte la pregunta de si están preparados para poder sumar la mayor cantidad de puntos correspondientes. Pesa una mochila gigante en Universitario de Deportes, por sus temporadas completas sin títulos. Eso mientras no se consigan los objetivos, será un dolor de cabeza. ¿Llegarán a la estrella 27 ansiada? Veremos cómo va todo, ya tienen el mapa a seguir, por lo menos.

