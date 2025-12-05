Tras el sorteo, contra qué rivales puede jugar España en 16avos de final del Mundial 2026

La Selección de España ya conoce sus rivales para el Mundial 2026. Tras el sorteo realizado este viernes 5 de diciembre en Washington, quedó en el grupo H donde enfrentará a los combinados de Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Se trata de una buena zona para jugar en la Copa del Mundo, aunque el camino se le puede complicar en fase de 16avos de final.

Uruguay se presume como el rival más difícil de este grupo H para la Selección de España. En tanto, Cabo Verde y Arabia Saudita serían oponentes más accesibles, aunque los partidos hay que jugarlos. De hecho, los saudíes saben dar sorpresas en la Copa del Mundo como lo hicieron en Qatar 2022 cuando derrotaron a Argentina, que terminó siendo campeón.

España y su grupo H del Mundial 2026 (Bolavip).

De todas maneras, el sorteo fue benévolo para ‘La Roja’ en la fase de grupos. Sin embargo, la siguiente instancia puede ser extremadamente difícil dependiendo de su posición final en el grupo H.

Los potenciales rivales de España en 16avos de final del Mundial 2026

Existen varias posibilidades en el camino de la Selección de España para los 16avos de final del Mundial 2026. Si pasa primero, deberá enfrentar sí o sí al segundo lugar del Grupo J, integrado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Si ‘La Roja’ termina en segundo lugar, enfrentará al líder de esa misma zona antes mencionada.

Por lo cual, se puede especular con un partido entre Argentina y España, dependiendo de si alguna de estas selecciones termina en segundo lugar y el otro como primero de grupo. Ahora bien, ¿qué pasa si España termina tercera en su grupo? Clasifica, pero deberá esperar rival.

Los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026 (FIFA).

En tal caso, el combinado de Luis de la Fuente deberá enfrentar sí o sí a un primero de los siguientes grupos: A, G, I y L. Los que se presumen que pueden salir como líderes de éstos podrían ser México o el europeo del repechaje D (A), Bélgica o Egipto (G), Francia o Noruega (I), Inglaterra o Croacia (L).

¿Dónde jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026?

A falta de una definición oficial por parte de la FIFA con el calendario completo para el Mundial 2026, se especula con que España juegue la fase de grupos en las siguientes ciudades: Guadalajara, Houston, Atlanta o Miami. Tres de esas ciudades serán elegidas paras sus encuentros en el Grupo H.

FIFA dará a conocer el calendario completo del Mundial 2026 con fechas, horarios, sedes y estadios este sábado 6 de diciembre, es decir, un día después del sorteo del Mundial 2026.

