Contra qué rivales podría jugar Portugal y Cristiano Ronaldo si clasifica a 16avos de final de Mundial 2026

Conoce contra qué equipos podría verse las caras 'CR7' si logra hacer un buen papel en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Por Nicole Cueva

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo, figura de Portugal.

La Selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, buscará asegurar su presencia en la siguiente etapa del Mundial 2026. Con el nuevo formato de 48 selecciones y la inclusión de los 16avos de final, el abanico de posibles cruces se amplía, y el camino luso dependerá directamente de la posición que ocupe en su grupo.

Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal.

Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal.

A continuación, repasamos los escenarios que puede afrontar el equipo dirigido por Roberto Martínez en caso consiga hacer un buen papel en la fase de grupos del certamen internacional.

Si Portugal clasifica como primero de su grupo

En el escenario más favorable, Portugal avanzaría como líder de su grupo, lo que le permitiría un cruce —en el papel— más accesible. De quedar en esa posición, los ‘lusos’ tendrían que enfrentar a uno de los terceros clasificados de los demás grupos del Mundial.

Debido al nuevo formato, varios grupos aportan terceros a los 16avos, por lo que el abanico es más amplio y los rivales se definen según el cuadro general que establezca la FIFA una vez concluida la fase de grupos.

En resumen, si Portugal se convierte en líder de su grupo, su rival podría variar entre selecciones de nivel intermedio o equipos que lleguen como sorpresas del torneo.

Si Portugal avanza como segundo de su grupo

El panorama cambia significativamente si Portugal termina en la segunda casilla.
En ese caso, su cruce en 16avos ya está definido: jugaría contra el segundo del Grupo L.

El Grupo L está conformado por selecciones de distintos continentes y estilos futbolísticos:

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá
A split graphic showing FIFA World Cup Group L: England Croatia, Ghana and Panama

Cualquiera de estos rivales representaría un desafío complejo. Inglaterra y Croacia son potencias europeas con experiencia mundialista y planteles consolidados, mientras que Ghana y Panamá pueden ofrecer partidos intensos y físicos, con planteles acostumbrados a competir en escenarios exigentes.

Así quedó el grupo de Portugal en el Mundial 2026

Al integrar el Grupo K, Portugal deberá enfrentarse al vencedor del cruce entre Congo, Jamaica, Nueva Caledonia, Uzbekistán y Colombia. Esto significa que, por ahora, el rival del debut ‘luso’ aún no está definido, ya que dicha llave clasificatoria entre estas selecciones se resolverá recién en marzo.

nicole cueva
Nicole Cueva
