Contra qué rivales puede jugar Uruguay si clasifica a 16avos de final del Mundial 2026

Un nuevo sueño empieza para Uruguay en el Mundial 2026. Con el objetivo de ser campeón, el cuadro ‘Charrúa’ se desprendió de viejas glorias como Luis Suárez y Edinson Cavani, apostó por el recambio y llega como favorito gracias al talento de Giorgian De Arrascaeta, Federico Valverde y bajo la guía del técnico Marcelo Bielsa.

Publicidad

Publicidad

Si bien en principio su camino hacia los 16avos del Mundial 2026 se ve accesible, rivales como Arabia Saudita o Cabo Verde no deberían presentar ningún tipo de problema para Uruguay. Pero, si hay uno al que sí hay que temer es a España.

Pero no será hasta el último partido del Grupo H cuando Uruguay se mida ante España. Ante esta situación, quizá ese duelo decida quién se queda como primero del Grupo H, pensando en avanzar a 16avos de final del Mundial 2026.

Y ahí viene el asunto que es primordial, los rivales que podría tener Uruguay en 16avos de final del Mundial 2026. Si es que queda primero, segundo o como mejor tercero, puede cambiar cuál sería su destino.

Publicidad

Publicidad

Uruguay estará en el Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Selección Uruguaya)

¿Contra quién jugará Uruguay los 16avos del Mundial 2026?

El destino de Uruguay está directamente ligado al Grupo J en la Copa del Mundo 2026. Sabiendo que si queda primero del Grupo H o segundo, se tendrá que enfrentar al primero o segundo del Grupo J, que pueden ser Argentina, Argelia, Austria o Jordania.

ver también Sorteo del Mundial 2026: Mira los grupos de la Copa del Mundo

Evidentemente hay un grado mayor de complejidad si queda primero del Grupo H pues chocaría ante el segundo del Grupo J, que sobre el papel debe ser Austria. Mientras que, si queda segundo del Grupo H, se enfrentaría a Argentina, candidata a quedar primero del Grupo J.

Publicidad

Publicidad

Uruguay vs. España es uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. (Foto: Selección Uruguaya)

¿En qué estadios jugará Uruguay el Mundial 2026?

Uruguay jugará ante Arabia Saudita en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, luego ante Cabo Verde nuevamente en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y cerrará ante España en el NRG Stadium de Houston.

¿En qué grupo del Mundial 2026 está Uruguay?

Uruguay está en el Grupo H del Mundial 2026 junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Además, primero jugará ante Arabia Saudita, después ante Cabo Verde y cerrará ante España.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Uruguay competirá en el Grupo H del Mundial 2026 bajo la guía del técnico Marcelo Bielsa.

Los rivales de Uruguay en el Grupo H son Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Los posibles rivales de Uruguay en 16avos provendrán del Grupo J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania).

Publicidad