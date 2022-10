Ex goleador de Universitario destrozó a Piero Quispe: “Ya tiene 21 años, le falta fuerza. En la ‘U’ endiosan todo”

Piero Quispe tuvo una magnífica actuación ante Carlos A. Mannucci por la Liga 1 2022. El volante crema fue uno de los mejores jugadores de Universitario de Deportes y se vio reflejado con el tanto que anotó en el compromiso.

El joven volante se ganó los aplausos de la hinchada merengue y de un sector importante de la prensa deportiva de nuestro país, quien destacó el excelente desempeño que tuvo ante el cuadro trujillano.

No obstante, no todo es alegría para el entorno del conjunto crema. Esto debido a que un Carlos Orejuela, ex futbolista del club merengue, fue muy crítico con Piero Quispe, incluso señaló que es un jugador al que le falta fuerza al momento de jugar.

Adicionalmente, también se mostró incómodo con el club y dijo que les gusta endiosar mucho a los jugadores. Finalmente, concluyó recordando el caso de Paulo de la Cruz, quien vivió una situación similar y no logró trascender en la 'U'.

“Piero Quispe ya tiene 21 años, no es un chico que recién ha salido. La 'U' urge de algo nuevo y por eso endiosamos todo. Todavía tiene para crecer mucho más, le falta fuerza. No hay que malograr al chico, acuerdate lo que pasó con Paulo de la Cruz", sentenció el ex atacante.