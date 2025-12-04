Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

¿César Inga se va de Universitario? Esto es lo último que se sabe sobre su futuro

El lateral nacional aún no tendría definido su futuro tras salir campeón con el cuadro 'crema'. Conoce todo lo que se sabe.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
César Inga en Universitario.
© GettyCésar Inga en Universitario.

Después de consagrarse campeón de la Liga 1 2025 con Universitario de Deportes, César Inga se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del fútbol peruano.

Publicidad

Su regularidad y seguridad como lateral fueron claves para que el cuadro ‘crema’ alcanzara el título, por lo que su desempeño ha llamado la atención de varios clubes extranjeros.

En medio de este panorama, empiezan a surgir rumores sobre una posible salida de la ‘U’. Y es que según un tweet de ‘Velez a Fondo’, el defensor “fue ofrecido a Vélez para llegar en este Mercado”, lo que ha generado especulaciones sobre el futuro del jugador.

Publicidad

César Inga, protagonista del título crema

César Inga fue fundamental en la campaña que llevó a Universitario a levantar el trofeo de la Liga 1. Su capacidad para atacar y defender por la banda izquierda lo convirtió en una pieza clave para el equipo, que logró consolidarse como campeón nacional tras una temporada destacada.

Recordemos que, el futbolista tiene vínculo contractual con el conjunto estudiantil hasta diciembre de 2027. Por lo tanto, cualquier posible negociación dependerá de los términos que la institución establezca, ya que no existen cláusulas que permitan una salida rápida o simplificada.

César Inga tiene dos ofertas importantes y Universitario tomó esta decisión inmediatamente

ver también

César Inga tiene dos ofertas importantes y Universitario tomó esta decisión inmediatamente

Publicidad

Propuestas del exterior y futuro incierto

Tras el título, César Inga habría recibido ofertas de distintos clubes fuera del país, siendo Vélez Sarsfield una de las opciones más comentadas. Sin embargo, hasta el momento ni el club ‘merengue’ ni el propio jugador han confirmado algún acuerdo, por lo que su futuro sigue siendo incierto.

Con la ventana de fichajes abierta, los hinchas de Universitario siguen atentos a cualquier novedad sobre el lateral, que podría cambiar de rumbo en los próximos días.

DATOS CLAVES

  • César Inga, lateral de Universitario de Deportes, fue “ofrecido a Vélez Sarsfield para llegar en este mercado”, según el tweet de ‘Velez a Fondo’.
Publicidad
  • César Inga fue una pieza clave en la campaña de Universitario que lo llevó a consagrarse campeón de la Liga 1 2025.
  • El futbolista César Inga tiene vínculo contractual vigente con Universitario hasta diciembre de 2027.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
La decisión de Alianza con Zambrano antes de enfrentar a Cristal
Liga 1

La decisión de Alianza con Zambrano antes de enfrentar a Cristal

Ni de Cristal ni de la 'U': se reveló la oferta concreta que llegó por el pase de Facundo Callejo
Liga 1

Ni de Cristal ni de la 'U': se reveló la oferta concreta que llegó por el pase de Facundo Callejo

"Ya lo puso en la mesa": Rodrigo Ureña podría dejar Universitario por este club grande
Universitario

"Ya lo puso en la mesa": Rodrigo Ureña podría dejar Universitario por este club grande

Paolo Guerrero rompió su silencio sobre salida de Hernán Barcos de Alianza Lima
Alianza Lima

Paolo Guerrero rompió su silencio sobre salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo