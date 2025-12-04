¿César Inga se va de Universitario? Esto es lo último que se sabe sobre su futuro

Después de consagrarse campeón de la Liga 1 2025 con Universitario de Deportes, César Inga se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del fútbol peruano.

Su regularidad y seguridad como lateral fueron claves para que el cuadro ‘crema’ alcanzara el título, por lo que su desempeño ha llamado la atención de varios clubes extranjeros.

En medio de este panorama, empiezan a surgir rumores sobre una posible salida de la ‘U’. Y es que según un tweet de ‘Velez a Fondo’, el defensor “fue ofrecido a Vélez para llegar en este Mercado”, lo que ha generado especulaciones sobre el futuro del jugador.

César Inga, protagonista del título crema

César Inga fue fundamental en la campaña que llevó a Universitario a levantar el trofeo de la Liga 1. Su capacidad para atacar y defender por la banda izquierda lo convirtió en una pieza clave para el equipo, que logró consolidarse como campeón nacional tras una temporada destacada.

Recordemos que, el futbolista tiene vínculo contractual con el conjunto estudiantil hasta diciembre de 2027. Por lo tanto, cualquier posible negociación dependerá de los términos que la institución establezca, ya que no existen cláusulas que permitan una salida rápida o simplificada.

Propuestas del exterior y futuro incierto

Tras el título, César Inga habría recibido ofertas de distintos clubes fuera del país, siendo Vélez Sarsfield una de las opciones más comentadas. Sin embargo, hasta el momento ni el club ‘merengue’ ni el propio jugador han confirmado algún acuerdo, por lo que su futuro sigue siendo incierto.

Con la ventana de fichajes abierta, los hinchas de Universitario siguen atentos a cualquier novedad sobre el lateral, que podría cambiar de rumbo en los próximos días.

DATOS CLAVES

