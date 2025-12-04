Es tendencia:
Liga BetPlay

Mientras juegan Nacional vs. Medellín, así va la tabla de posiciones del Grupo A de la Liga BetPlay Torneo Clausura 2025

Veamos cómo se está moviendo en estos momentos las posiciones del Grupo A de la Liga BetPlay.

Por Renato Pérez

Atlético Nacional vs. Medellín por la Liga BetPlay.
© Win Sports.Atlético Nacional vs. Medellín por la Liga BetPlay.

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín disputan uno de los partidos más esperados en esta etapa del fútbol colombiano. En el marco de la fecha 5 del Grupo A de la Liga BetPlay, el clásico paisa promete diversas emociones, más aún cuando ambos todavía están con chances de clasificación y por ello es que a continuación veremos cómo se mueve la tabla de posiciones.

Fuente: @DIM_Oficial
Fuente: @DIM_Oficial

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche, es importante recordar que Atlético Nacional viene de vencer 1-0 a América de Cali en condición de local, empatar 0-0 frente a Deportivo Independiente Medellín de visita, igualar 1-1 contra Junior y finalmente perder 2-1 ante el mismo rival, aunque ahora jugando en la ciudad de Barranquilla.

Por otro lado, Deportivo Independiente Medellín no ha conseguido tan buenos resultados en las primeras cuatro jornadas disputadas. El ‘Rojo Paisa’ viene de perder 1-0 frente a Junior de visita, igualar 0-0 ante Atlético Nacional, perder 2-1 contra América de Cali y luego empatar 1-1 ante el mismo rival. Es decir, hasta el momento no conocen de triunfos y hoy lo necesitan más que nunca.

La tabla de posiciones del Grupo A de la Liga BetPlay en la previa del Atlético Nacional vs. Medellín

PosiciónEquipoPuntosPJPGPEPPGFGCDG
1Junior8422032+2
2América de Cali54121440
3Atlético Nacional54121210
4Medellín2402224-2

La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo A de la Liga BetPlay

Alineaciones confirmadas del Atlético Nacional vs. Medellín por el Grupo A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional | Ospina; Cándido, García, Román, Tesillo; Campuzano, Uribe, Rengifo; Moreno, Hinestroza y Morelos. DT: Diego Arias.

Deportivo Independiente Medellín | Aguerre; Chaverra, Mantilla, Toruano, Londoño; Arizala, Berrío, Alvarado; Perlaza, León y Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

DATOS CLAVES

  • Junior lidera el Grupo A de la Liga BetPlay con 8 puntos después de 4 partidos jugados.
  • El partido de hoy entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín es por la fecha 5 del Grupo A.
  • Medellín llega al clásico paisa con 2 puntos en 4 partidos y hasta el momento no conoce de triunfos.
renato pérez
Renato Pérez
