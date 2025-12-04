Mientras juegan Nacional vs. Medellín, así va la tabla de posiciones del Grupo A de la Liga BetPlay Torneo Clausura 2025

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín disputan uno de los partidos más esperados en esta etapa del fútbol colombiano. En el marco de la fecha 5 del Grupo A de la Liga BetPlay, el clásico paisa promete diversas emociones, más aún cuando ambos todavía están con chances de clasificación y por ello es que a continuación veremos cómo se mueve la tabla de posiciones.

Fuente: @DIM_Oficial

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche, es importante recordar que Atlético Nacional viene de vencer 1-0 a América de Cali en condición de local, empatar 0-0 frente a Deportivo Independiente Medellín de visita, igualar 1-1 contra Junior y finalmente perder 2-1 ante el mismo rival, aunque ahora jugando en la ciudad de Barranquilla.

Por otro lado, Deportivo Independiente Medellín no ha conseguido tan buenos resultados en las primeras cuatro jornadas disputadas. El ‘Rojo Paisa’ viene de perder 1-0 frente a Junior de visita, igualar 0-0 ante Atlético Nacional, perder 2-1 contra América de Cali y luego empatar 1-1 ante el mismo rival. Es decir, hasta el momento no conocen de triunfos y hoy lo necesitan más que nunca.

La tabla de posiciones del Grupo A de la Liga BetPlay en la previa del Atlético Nacional vs. Medellín

Posición Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG 1 Junior 8 4 2 2 0 3 2 +2 2 América de Cali 5 4 1 2 1 4 4 0 3 Atlético Nacional 5 4 1 2 1 2 1 0 4 Medellín 2 4 0 2 2 2 4 -2

La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo A de la Liga BetPlay

Alineaciones confirmadas del Atlético Nacional vs. Medellín por el Grupo A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional | Ospina; Cándido, García, Román, Tesillo; Campuzano, Uribe, Rengifo; Moreno, Hinestroza y Morelos. DT: Diego Arias.

Deportivo Independiente Medellín | Aguerre; Chaverra, Mantilla, Toruano, Londoño; Arizala, Berrío, Alvarado; Perlaza, León y Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

DATOS CLAVES

Junior lidera el Grupo A de la Liga BetPlay con 8 puntos después de 4 partidos jugados .

lidera el con después de . El partido de hoy entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín es por la fecha 5 del Grupo A .

y es por la del . Medellín llega al clásico paisa con 2 puntos en 4 partidos y hasta el momento no conoce de triunfos.

