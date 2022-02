Universitario de Deportes encontró este jueves al sustituto ideal de Gregorio Pérez en el cargo de DT, se trata de Álvaro Gutiérrez Felscher, técnico uruguayo que tiene la filosofía del juego rápido con muchas rotaciones en el campo de juego. Es así como lo dio a entender en una entrevista que brindó cuando dirigía Nacional de Uruguay.

"Lo que sí van a ver en todos mis equipos el jugador que no corre, que no se esfuerza al cien por ciento, no va a jugar. Eso es evidente”, respondió seriamente en aquella conferencia de prensa en el 2019 en Uruguay.

"Yo quiero un equipo que sea solidario, que se muestre cuando tengamos la pelota, pero cuando no la tenemos todos corran, todos trabajen, porque esto es un equipo y ganamos y perdemos todos”, aseguró Alvaro Gutiérrez Felscher.

Universitario de Deportes debutará en la temporada 2022 de la Liga 1 ante la Academia Cantolao este domingo 6 de febrero a las 3:30 p.m. Como se recuerda anteriormente tendría que haber debutado ante la Universidad César Vallejo, pero debido al fallo del TAS y la decisión de la FPF, el nuevo sorteo del fixture determinó que debute en el torneo ante el 'Delfín'.