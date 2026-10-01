Fabián Bustos fue presentado en Universitario, pero no dirigirá de inmediato. Mira quién será el director técnico, ante Melgar por la Liga 1.

El cuadro merengue oficializó la contratación de Fabián Bustos como su nuevo director técnico para encarar la Liga 1. Sin embargo, la hinchada crema tendrá que esperar para ver al estratega argentino parado en la zona técnica liderando al equipo.

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El comando técnico principal arrastra sanciones disciplinarias pendientes que le impedirán dirigir desde el terreno de juego en la próxima fecha del campeonato. Debido a estos castigos, la institución tuvo que reorganizar sus planes sobre la marcha antes del pitazo inicial.

Fabián Bustos no dirigirá contra Melgar en Liga 1. (Foto: X).

¿Quién asumirá la dirección técnica de Universitario?

El encargo de liderar al primer equipo crema en el decisivo compromiso frente a F. B. C. Melgar recaerá en Jonathan Mejía. El profesional se desempeña como el segundo asistente de la escuadra y asumirá la responsabilidad táctica desde la banca de suplentes.

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La novedad dentro del cuadro de Ate fue adelantada por el periodista Enrique Vega, integrante del programa deportivo A Presión. El comunicador brindó detalles precisos de la situación del estratega y la razón de su ausencia mediante sus redes sociales.

Nuevo entrenador dentro de Universitario

Enrique Vega precisó que ante las consultas confirmaba la presencia de Jonathan Mejía al frente del equipo debido a las suspensiones de Fabián Bustos por tres fechas y de Edgardo Adinolfi por una jornada.

De esta manera, el estratega interino será el responsable directo de dar las indicaciones al plantel de Universitario y realizar las variantes necesarias durante los noventa minutos de juego.

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Las suspensiones que complican al banco merengue

El motivo principal de este cambio responde estrictamente a las sanciones disciplinarias vigentes que pesan sobre la cabeza del comando técnico. Fabián Bustos debe cumplir un castigo de tres jornadas sin poder pisar la zona técnica durante los partidos oficiales.

A esta baja se suma la de su primer asistente técnico, Edgardo Adinolfi, quien registra una fecha de suspensión, dejando a Jonathan Mejía como el único integrante del cuerpo técnico habilitado para estar en el banco frente al ‘Dominó’.

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