Universitario de Deportes continúa cediendo puntos en el Torneo Apertura 2026, lo que ha empezado a generar cierto malestar entre los hinchas hacia la directiva del club.

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Uno de los temas más cuestionados es la incorporación de Sekou Gassama, quien apenas ha tenido participación con el equipo. Bajo ese contexto, Álvaro Barco salió al frente y dio detalles sobre cuándo volvería el delantero al plantel.

Álvaro Barco fijó plazo para el retorno de Sekou Gassama

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, el director deportivo Álvaro Barco fue consultado sobre la situación de Sekou Gassama en Universitario, marcada por su falta de ritmo y el estado físico que ha venido arrastrando.

Ante ello, el directivo sorprendió al asegurar que el delantero senegalés llegará en condiciones para ser considerado de cara al clásico ante Alianza Lima, al igual que el resto del plantel.

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“Sí (sobre si Sekou Gassama estará para el clásico), eso es importante, toda la plantilla va a estar a punto. Tenemos un par de semanas para prepararnos y es la gran oportunidad que tendremos para acercarnos a los equipos que están arriba”, respondió.

Todos esperan el regreso de Gassama

Asimismo, indicó que en el equipo hay mucha expectativa por ver a Gassama brillar desde el arranque, aunque enfatizó que la prioridad es ponerlo a punto físicamente para que llegue en óptimas condiciones al clásico.

“Todos nos ilusionamos con Gassama. Simplemente es recuperarlo físicamente y estamos ilusionados. Ojalá que pueda llegar al clásico, es un tema físico. Todos los demás jugadores están aptos y esta es un gran oportunidad para revertir la posición en la tabla”, explicó.

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“Toda la plantilla va estar apunto para el clásico. Estamos confiados que el clásico será en el Monumental a su totalidad. Es una gran oportunidad para revertir la situación en la tabla. Los resultados son los que mandan”



Álvaro Barco, gerente deportivo de Universitario



📹… pic.twitter.com/ruasrdiLJn — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 22, 2026

En ese sentido, el directivo dejó abierta la posibilidad de que el ‘9’ continúe en el plantel durante lo que resta del Apertura, con la expectativa de que pueda ser determinante con sus goles.

Los números de Sekou Gassama en Universitario

Hasta el momento, Sekou Gassama solo ha sumado 30 minutos oficiales con la camiseta de Universitario. Cabe señalar que, el futbolista de 30 años se incorporó tardíamente a la pretemporada, siendo el último en unirse a los entrenamientos, lo que ha despertado dudas sobre su estado físico.

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DATOS CLAVES

El delantero Sekou Gassama solo ha sumado 30 minutos oficiales con Universitario de Deportes.

El director deportivo Álvaro Barco aseguró que Gassama llegará apto para el clásico.

El futbolista de 30 años fue el último refuerzo en unirse a la pretemporada.